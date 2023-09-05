В Смоленской области женщина зарезала своего сына. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, в деревне Агибалово Холм-Жирковского района 31 августа мужчина со своей матерью и компанией родственников распивали алкоголь.

После того, как гости разошлись, мать и сын продолжили употреблять спиртное. Позже между ними возник конфликт, в результате которого мать ударила сына в грудь ножом. Одумавшись, женщина побежала к соседям с просьбой о помощи, те же в свою очередь вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие на место врачи обнаружили тело погибшего.

На данный момент женщина подозревается в совершении преступления предусмотренного статьей 105 УК РФ «Убийство». Было возбуждено уголовное дело.

Также, как сообщили в пресс-службе СУ СК по Смоленской области, подозреваемую задержали по ходатайству следователя, с учётом её возраста и состояния здоровья была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

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