Такси столкнулось с опорой ЛЭП в Смоленской области. Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, на 5-м километре дороги обход города Дорогобуж, около 22:10, в воскресенье случилось ДТП.

За рулём такси "Шкода Рапид" находился 36-летний водитель, который не смог вписаться в поворот, в результате чего вылетел в кювет, после чего столкнулся с опорой ЛЭП. В результате аварии мужчина получил травмы.

Читай также:

Автомобиль "Рено Сценик" опрокинулся в Смоленской области. 54-летний мужчина пострадал в ДТП на 5-м километре дороги "М-1 - Темкино".