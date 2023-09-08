Воду отключат на нескольких улицах на Киселёвке в Смоленске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщили в "Горводоканале", 12 сентября, во вторник, на двух улицах Промышленного района Смоленска отключат воду в связи с проведением плановых ремонтных работ.

Жители таких улиц, как Рыленкова д. 85, 87, 89, детская поликлиника №7, д. 91( корп.1 и 2), улица Попова д. 118, 122, 124, 126, 128 останутся без холодной воды с 9:30 до 17:00.

По заявкам потребителей будет организован подвоз воды (телефонный номер АДС 8(4812)38-18-50 или 70-50-61).

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