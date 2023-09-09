Торжественное открытие кинофестиваля «Золотой Феникс» прошло в Смоленске. Фото: страница Александра Новикова ВКонтакте.

В эти дни в Смоленске проходит яркое культурное событие – ежегодный кинофестиваль «Золотой Феникс». Совместно с Народным артистом России Всеволодом Шиловским глава города Александр Новиков принял участие в торжественной церемонии открытия.

– «Золотой феникс» – по-настоящему уникальное мероприятие, которое предоставляет всем нам возможность посмотреть новые, талантливые фильмы, созданные актерами, сценаристами, представителями других кинематографических профессий, встретиться с признанными мастерами отечественного кино, – отметил градоначальник.

Кинофестиваль продлится до 12 сентября, его основными площадками станут кинотеатры «Современник» и «Смена», где пройдут творческие вечера, показы 29 фильмов, а также награждения победителей. Также в этом году будет заложена именная звезда в честь актёра, режиссёра, Народного артиста России Сергея Степанченко.

– От всей души благодарю участников фестиваля за поистине созидательный труд, требующий особого таланта, яркого образного мышления, за ежегодно создаваемую неповторимую атмосферу праздника. Желаю дальнейших творческих успехов, а зрителям – ярких впечатлений от встречи с настоящим искусством!

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