В информационном агентстве Смоленска сменился директор. Фото: пресс-служба администрации города.

Директор МКУ «Городское информационное агентство» Алексей Макаров подал заявление на увольнение. По информации администрации города, теперь «ГИА» возглавит специалист по информационно-аналитической работе в МУП «Смоленсктеплосеть» Оксана Мельник. Она приступит к должностным обязанностям с 11 сентября.

Городское информационное агентство было создано при бывшем главе города Андрее Борисове и включает в себя комитет по информационной политике администрации города и городскую студию телевидения.

По словам собственного источника «КП-Смоленск», новый директор не имеет опыта работы на руководящей должности и не знакома со спецификой деятельности МКУ «ГИА». До назначения на должность в МУП «Смоленсктеплосеть» Оксана Мельник работала в Десногорске.

Ранее стало известно о других кадровых решениях главы города Александра Новикова: на смену руководителя УК «Жилищник» Александра Гупало пришел юрист и общественный активист Десногорска Иван Новиков, а «Городскую управляющую компанию возглавила также выходец из «города атомщиков» Ирина Запорожцева.

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