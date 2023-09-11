Факторы наращивания экспорта российской агропродукции

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Повышению конкурентоспособности российской экспортной и, в частности, аграрной продукции будут способствовать три фактора. Первое - это развитие портовой и железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока, а также Севморпути и коридора «Север-Юг», рассказал руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук в ходе сессии Восточного экономического форума «Евразийский агроэкспресс»: новые возможности для торговли в АТР».

«На Дальнем Востоке важна увязка развития направленной на экспорт портовой инфраструктуры с развитием железнодорожной инфраструктуры Дальневосточного полигона, подвижного состава, с тем чтобы бизнес успешно решал свои задачи по переориентации экспорта на Азиатско-Тихоокеанский регион. Но обращу внимание на другие два маршрута: «Север-Юг» и Северный морской путь. Я считаю, что оба маршрута имеют большое значение для экспорта аграрной продукции. Мы готовы финансировать развитие инфраструктуры, развитие транспорта, в том числе – ледоколольного флота, сухогрузов и контейнеровозов северного класса», - отметил Виталий Сергейчук.

По его словам, перевозки по этим коридорам могут идти, в частности, в Китай и Индию, где есть огромный потенциал роста.

«Соответственно, мы активно вкладываемся в рост нашего аграрного комплекса, видим, что до сих пор он обладает огромным потенциалом как с точки зрения распашки земель, так и интенсивного роста», - сказал спикер.

Второе направление снижения себестоимости экспорта – это развитие платежной инфраструктуры. Это самое востребованное у бизнеса и сложное направление, полагает спикер: «Стоимость денег, расчетов всё еще значительная, нашим клиентам необходимо ускорять оборачиваемость денег, вкладывать высвобождающиеся ресурсы в развитие инфраструктуры, производства уже в России».

Третий аспект повышения конкурентоспособности российской агропродукции – международная кооперация.

«Несмотря на то, что продовольствие – несанкционный товар, а расчеты за продовольствие не должны быть подвержены санкциям, на практике оказалось, что этот товаропоток серьезно пострадал от санкций (здесь и приостановка страхования и перестрахования, и остановка платежей, и отказ ряда стран работать с российскими торговыми компаниями). Бизнес перестроился, нашел альтернативные решения. Конкуренция, развитие отечественных решений и международная кооперация приводят к тому, что стоимость услуг снижается. Это приводит к росту конкурентоспособности нашего товара, снижению его конечной себестоимости, что увеличивает спрос со стороны потребителей», - отметил спикер, указав, что это, в свою очередь, вызывает необходимость инвестиций в логистику.

Соответственно, подчеркнул он, развитие кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, увеличение товаропотоков и денежных потоков с российской стороны и стороны партнеров приведет к росту экономики как в России, так и в странах-партнерах.