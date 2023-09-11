Экс-мэр Смоленска Андрей Борисов прошел в областную Думу. Фото: пресс-служба администрации города.

Бывший мэр Смоленска Андрей Борисов сменил исполнительную ветвь власти на законодательную и прошел в областную думу от партии ЛДПР.

По итогам голосования в Смоленской области, которые подвели в понедельник, 11 сентября, озвучены следующие результаты:

«Единая Россия» (после обработки 96,69% протоколов участковых избирательный комиссий партия набрала 57,41% голосов избирателей);

ЛДПР (11,30%);

КПРФ (9,81%).

Андрей Борисов занял должность мэра Смоленска в 2019 году, сменив на посту Владимира Соваренко. В 2023 году, его преемником стал бывший глава Десногорска Александр Новиков.

Ранее «КП» писала, что Василий Анохин набирает 86,6% голосов на выборах губернатора Смоленской области. Региональный избирком обработал 90% протоколов.