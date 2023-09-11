Реорганизация движения и парковочного пространства на привокзальной площади в Смоленске позволит обеспечить комфорт пассажиров

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

На привокзальной площади станции Смоленск с 14 по 17 сентября пройдут работы по реорганизации схемы движения и парковочного пространства, направленные на обеспечение безопасности и комфортных условий подъезда к вокзалу.

Так, по периметру площади будет организована зона "короткой" остановки - на 5 минут, для посадки и высадки пассажиров. В центре обустроят платную парковку для длительной стоянки автомобилей. Кроме того, на трамвайном кольце у багажного отделения вокзала появятся дополнительные дорожные знаки, запрещающие стоянку.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Обращаем внимание автовладельцев, что на период работ проезд автотранспорта на привокзальную площадь будет закрыт. Во избежание эвакуации, необходимо до 8:00 13 сентября убрать припаркованные на площади автомобили.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и прибывать на вокзал заблаговременно.