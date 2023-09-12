Новые автобусы выйдут на улицы Смоленска ориентировочно 1 октября. Фото: пресс-служба администрации города.

Ориентировочная дата выхода 17 новых автобусов «МАЗ» на линию – 1 октября. Об этом сообщили в администрации города.

Транспорт будет распределен по маршрутам МУП "Автоколонна-1308", более точная информация по количеству и направлениям появится после поступления всех автобусов и совершения всех регистрационных мероприятий. Как пояснили в мэрии, ра данный момент они не переданы городу по документам и не зарегистрированы в ГИБДД.

Напомним, учитывая критическую ситуацию с изношенностью подвижного состава на предприятии, было принято решение делать упор именно на большой комфортный транспорт. Общая вместимость каждого из новых автобусов – от 97 до 101 человек.

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