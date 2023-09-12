Смоленская АЭС: при поддержке атомщиков Десногорск отпраздновал день города

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

9 сентября в День города Десногорска работали четыре атомные локации, собрав тысячи человек. Их приветствовали директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, директор АО «Атомтранс» Михаил Лосенко, глава муниципального образования Анатолий Терлецкий.

«За 49 лет Десногорск вырос в современный город с развитой инфраструктурой, большим производственным, интеллектуальным и творческим потенциалом, под эгидой госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» продолжает благоустраиваться, обогащаться новыми спортивными и культурными объектами, – подчеркнул директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. – Отрадно, что жители своим трудом и энергией стараются сделать так, чтобы наш общий дом становился все лучше, уютнее и красивее. И перспективы у нас хорошие. Неумолимо приближается активный этап сооружения САЭС-2, неся с собой большие ресурсы, новые рабочие места, расширение жилищного фонда. Молодежь, которая захочет связать свою судьбу с атомной отраслью, обязательно найдет достойное применение своему таланту, знаниям и желанию приносить пользу».

Знаменательным событием стало открытие Детской доски почета на Аллее Славы. Инициатива городской библиотеки победила в конкурсе социально значимых проектов Фонда «Ассоциация территорий расположения АЭС», ее реализацию профинансировал концерн «Росэнергоатом».

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

«Много лет в День города мы чествуем людей, которые своим профессионализмом и плодотворной общественной деятельностью доказали любовь и преданность родному Десногорску, – отметил глава муниципалитета Анатолий Терлецкий. – Сегодня мы не только обновили Доску почета портретами 12 работников производства, образования, здравоохранения, но и зародили новую добрую традицию – поощрять школьников, добившихся высоких результатов в учебе и ведущих активный образ жизни. Теперь на Аллее Славы отражена история города – портреты почетных граждан, которые пополнил портрет ветерана Великой Отечественной войны Октябрины Андреевны Кононенко, наше настоящее – Доска почета представителей различных профессий и наше будущее – подрастающее поколение».

В рамках программы «Территория культуры Росатома» гастрольный тур в Десногорск совершил футбольный клуб звёзд эстрады «Старко». Гости побывали в центре социальной помощи семье и детям «Солнышко», на стадионе «Атомтранс» провели спортивные мастер-классы, здесь же состоялся товарищеский матч со сборной города. Продолжился праздник на летней эстраде. На сцене выступили актеры, музыканты и композиторы: Владислав Топалов, Валерий Дайнеко, Григорий Гладков, Михаил Гребенщиков, Анастасия Паршина, Сергей Крылов, группа «Зодчие» и другие известные исполнители. По словам президента «Старко» Юрия Давыдова, сотрудничество с «Территорией культуры Росатома» для футбольного клуба – это, прежде всего, шанс побывать в атомных городах, где великолепная публика. Основная цель тура – помочь детям в реализации возможностей здесь и сейчас, научиться чему-то новому благодаря общению со звёздными музыкантами и спортсменами.

В этот же день на пляже «Деснай» презентовали просветительский маршрут «Дороги времени», который позволит по-новому взглянуть на историю и культурное наследие Десногорска. Команда школьников с использованием дополненной реальности во главе с вожатыми и педагогами создала виртуальную экскурсию в рамках проекта Росатома «Лига Прогресса» при поддержке концерна «Росэнергоатом» и Фонда «АТР АЭС». «Главная цель «Лиги Прогресса» – объединить подростков ради важного дела, которое покажет подрастающему поколению, что быть созидателем в своей малой родине можно в любом возрасте, – отметила на торжественной церемонии руководитель отраслевого проекта Алена Добролюбова. – Десногорская команда сделала потрясающий, креативный маршрут, вложила в него много сил, времени, проявила терпение, ответственность и командный дух. Ребята раскрыли историю города с необычной стороны. Уверена, что по-настоящему приключенческий квест с мистической изюминкой покорит сердца жителей, будет полезным и детям, и взрослым».

В Послании Федеральному Собранию Президент России обратил внимание, что важно не только создавать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя – в городах, посёлках, в своей стране. Благополучие, качество жизни российских семей, а значит, и демографическая ситуация прямо зависят от положения дел в социальной сфере. Росатом является надежным партнером регионов и территорий расположения предприятий атомной промышленности в реализации важных проектов, касающихся обновления инфраструктуры, повышения качества жизни, развития спортивных и культурных инициатив, благотворительности.