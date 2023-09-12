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НовостиОбщество12 сентября 2023 12:45

Движение автомобилей на переезде 320 км перегона Сафоново - Милохово в Смоленской области будет ограничено 18 сентября из-за ремонтных работ

Кира ФИЛИППОВА
Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

18 сентября с 3:00 до 12:00 на переезде 320 км перегона Сафоново-Милохово, расположенном в районе улицы Районная подстанция города Сафоново в Смоленской области, будут проводиться ремонтные работы, а движение автотранспорта закрыто. Объезд для грузового автотранспорта - через переезд 2 км (ул. Сенная) и путепровод 315 км Сафоново - Бараново, для легкового - через путепровод 318 км (ул. Ленина).

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.