83-х летняя пенсионерка пропала пропала в Смоленске. Фото: ПСО «Сальвар».

Строева Раиса Ивановна пропала в Смоленске. Последний раз женщину видели 10 сентября.

Приметы пропавшей: женщина роста 150 см, худощавого телосложения, седые волосы, имеет сильную сутулость.

Была одета в малиновую кофту, тёмные брюки, резиновые синие сапоги.

Женщина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о Раисе, просят позвонить по номерам: 8 (4812) 63-63-33, 8-960-589-91-55 или 102.

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