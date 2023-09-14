Самогонный аппарат загорелся в квартире смолянина

Самогонный аппарат загорелся в квартире в Смоленской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В Вязьме местный житель отправился в магазин, забыв выключить самогонный аппарат, который находился на плите.

Когда мужчина вернулся, он обнаружил, что устройство загорелось. Позже огонь перешёл на всю кухню. Смолянин попал в ванную комнату, разбив стекло, и стал ликвидировать пламя используя лейку душа.

Ему удалось самостоятельно потушить огонь до того, как на место происшествия прибыли спасатели.

Несмотря на это, хозяева квартиры, чьим зятем являлся мужчина, подали на него в суд за испорченное помещение.

Виновник пожара не хотел компенсировать материальный ущерб, подав апелляцию, которую в итоге не удовлетворили.

Как сообщили в пресс-службе Смоленского областного суда, в результате пожара были повреждены внутренняя отделка помещений квартиры, кухонный гарнитур, водонагреватель, кухонная вытежка и газовая плита. Мужчине все же придется выплатить компенсацию.

Читай также:

У входа в «Лопатинский сад» в Смоленске обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.