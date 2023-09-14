В Смоленске открыли часть «Лопатинского сада» после ремонта. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

«Лопатинский сад» ранее был закрыт для проведения работ по благоустройству. На днях ремонт был частично завершен – открылся проход по центральной аллее парка.

Здесь уложили новую брусчатка, установили кованые скамейки с урнами, новый бордюр и отремонтировали лестницу на спуске к пруду.

Остальные работы продолжаются, на данный момент закрыты: Массовое поле, территория вокруг памятника "Защитникам Смоленска" и проход через "Горбатый мост".

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