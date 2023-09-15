Мотофестиваль пройдёт в Смоленске 17 сентября. Фото: пресс-служба администрации города.
На площади Ленина в Смоленске 17 сентября состоится мотофестиваль. По информации администрации города, старт – в 12:00.
Мероприятие начнется с показательных выступлений по «мотоджимхане» – испытанию на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование между искусственными препятствиями.
Церемония награждения победителей завершится концертом. Владельцы лучших моделей на автомотовыставке получат призы зрительских симпатий.
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