Мотофестиваль пройдёт в Смоленске 17 сентября. Фото: пресс-служба администрации города.

На площади Ленина в Смоленске 17 сентября состоится мотофестиваль. По информации администрации города, старт – в 12:00.

Мероприятие начнется с показательных выступлений по «мотоджимхане» – испытанию на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование между искусственными препятствиями.

Церемония награждения победителей завершится концертом. Владельцы лучших моделей на автомотовыставке получат призы зрительских симпатий.

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