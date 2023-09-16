Жители Смоленской области смогут сообщить о беспилотниках через приложение. Фото: ОНФ.

Смоляне смогут сообщать об увиденном в небе БПЛА спецслужбам с помощью приложения «Радар», разработанного Народным фронтом для Android-смартфонов.

– Оно поможет в случае, если вы заметили беспилотник, снаряд или диверсионно-разведывательную группу на территории страны, – рассказали создатели приложения.

В случае, если были замечены подозрительные объекты, нужно открыть приложение, расположить свой телефон по направлению движения объекта и выбрать там подходящий пункт.

Сигнал будет направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер.

Приложение доступно для устройств на Android в RuStore и GooglePlay. Пользователи Apple могут сообщить о беспилотниках через бот Кибердружины Народного фронта.

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