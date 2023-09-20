Василий Анохин вступил в должность Губернатора Смоленской области

Фото: телеграм-канал Василия Анохина

В среду, 20 сентября, Василий Анохин принял присягу и вступил в должность губернатора Смоленской области. О торжественном мероприятии новоиспеченный глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

«Спасибо всем, кто поддержал меня, за доверие! Сейчас для нас как никогда важно единство, чтобы вместе противостоять новым вызовам, вместе развивать регион, вместе трудиться на благо смолян. Смоленщине важен каждый!», - сказал губернатор.

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