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НовостиОбщество20 сентября 2023 13:50

Василий Анохин вступил в должность Губернатора Смоленской области

О торжественном мероприятии глава региона рассказал в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: телеграм-канал Василия Анохина

Фото: телеграм-канал Василия Анохина

В среду, 20 сентября, Василий Анохин принял присягу и вступил в должность губернатора Смоленской области. О торжественном мероприятии новоиспеченный глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

«Спасибо всем, кто поддержал меня, за доверие! Сейчас для нас как никогда важно единство, чтобы вместе противостоять новым вызовам, вместе развивать регион, вместе трудиться на благо смолян. Смоленщине важен каждый!», - сказал губернатор.

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