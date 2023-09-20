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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 13:54

39-летний мотоциклист попал в больницу после жесткой аварии под Смоленском

Он не справился с управлением
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: ГИБДД по Смоленской области

Фото: ГИБДД по Смоленской области

Авария с участием 39-летнего водителя случилась в Краснинском районе Смоленской области 19 сентября. Мужчина двигался на мотоцикле «ИЖ Планета 3» на 16 километре дороги «Красный - Гусино» в районе 17:00.

В какой-то момент он не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части. Он получил серьезные травмы, рассказали в отделе пропаганды управления ГИБДД по Смоленской области.

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