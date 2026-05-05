Смоленские атомщики присоединились к Всероссийской экологической акции «Зеленая весна»

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

В преддверии Первомая по традиции сотрудники и ветераны Смоленской АЭС, работники всех предприятий контура «Росатома» в Десногорске, подрядных организаций, волонтеры стали участниками Всероссийской экологической акции от Неправительственного фонда имени В.И. Вернадского.

«Традиция проведения общегородских субботников прочно закрепилась в Десногорске. И это очень правильно. Именно в таких общественных делах проявляется наше отношение к городу, к окружающей нас природе. Кроме того, субботник – это еще и настоящий праздник единения, который мы вместе провели в канун Дня весны и труда», - подчеркнул директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

По словам начальника отдела охраны окружающей среды Смоленской АЭС Светланы Лубенской, акция «Зеленая весна» объединяет сотни неравнодушных людей. Организаторы уверены, что личный пример и постоянная работа помогают сохранять природное богатство регионов, повышать уровень экологической культуры населения, показывать подрастающему поколению, что забота о мире вокруг – дело каждого.

Для проведения субботника город разделили на 14 секторов. После инструктажа по технике безопасности атомщики с удовольствием приступили к работе: убирали с газонов прошлогоднюю листву, мусор, сухие ветки, очищали автомобильные дороги вдоль бордюрного камня от накопившегося песка, наводили порядок на набережной и прилегающей парковой зоне.

Самая оживленная территория – возле информационного центра «Нейтрино» и Дворца молодежи, где с раннего утра приступили к работе ветераны Смоленской АЭС. Их потом можно было видеть на разных участках. Вышли большим составом – 100 человек.

«Старшее поколение понимает, что экологическое благополучие, здоровье и качество жизни зависят от всех и каждого, поэтому приветствует все инициативы, направленные на заботу об окружающей среде, - подчеркивает ветеран Смоленской АЭС Людмила Кальненкова. – Каждый раз мы с радостью присоединяемся к экологическим проектам, убираем каждую соринку, потому что мы строили город и хотим оставить любимый Десногорск детям и внукам как красивое наследие».

Не менее активное движение вокруг учебно-тренировочного центра (УТЦ). Здесь трудились несколько десятков человек: инструкторы и молодые сотрудники, только начинающие свой путь в атомной энергетике. Новичков с первых дней приобщают к ценностям отрасли – безопасность, сплоченность, единая команда.

«В УТЦ сотрудники атомной станции ежедневно проходят подготовку, поддерживают и повышают профессиональную квалификацию, и важно, что это пространство выглядело достойно, - отметил заместитель главного инженера Смоленской АЭС Юрий Елисеев. – Настроение что ни на есть трудовое и радостное, потому как мы наводили порядок на территории, прилегающей к нашему рабочему месту. От того, как выглядят окрестности нашего здания, зависит и настроение, с которым люди идут на работу и учебу. Чем лучше настроение, тем быстрее и качественнее результат».

Особое внимание уделили территории санатория-профилактория «Лесная Поляна» Смоленской АЭС. Это важный объект социальной инфраструктуры, где ежегодно поправляют здоровье сотни работников станции и жителей города. Были приведены в порядок прогулочные аллеи, очищены прилегающие лесопарковые зоны и преображены ландшафтные площадки профилактория.

«Весь персонал вышел на уборку территории санатория и реабилитационно-оздоровительного центра. Задачи выполнили на 100%. Убрали практически всю территорию: порядка 150 мешков веток и листвы с прошлого года вывезли - все, что осталось с зимы, - рассказал директор «Лесной поляны» Сергей Христораднов. - Нам очень нравится, когда люди довольны, когда они отдыхают здесь, проходят. Мы прилагаем все силы, чтобы наша территория была одной из лучших на территории атомной станции, чтобы оставались довольны люди, проходящие реабилитационно-оздоровительные мероприятия и санаторно-курортное лечение».

По всеобщему мнению участников, экологическая акция, как всегда, была отлично организована. Позаботились о рабочем инструменте в достаточном количестве, средствах индивидуальной защиты, питьевом режиме. Агитбригада от профсоюза подбадривала песнями. Своим трудом добились практически идеального состояния города.

14 автомобильных дорог и проездов очищено от песка, 5 парковых зон – от прошлогодней листвы, собрано 47 кубических метров мусора. Таковы итоги Всероссийской акции «Зеленая весна» в масштабах Десногорска. Кроме того, 12 кустов сирени высадили в АтомПарке в день акции «Зеленая весна». По замыслу, они со временем сформируются в боскет – элемент паркового искусства, и станут прекрасным дополнением к уже имеющемуся здесь дендрарию.

«Мы продолжаем давнюю и добрую традицию, которая объединяет жителей. В такие моменты особенно чувствуется, что наш город - одна большая команда, бережно относящаяся к малой родине. Я благодарен каждому, кто вышел наводить чистоту. Это наш общий дом, и только вместе мы сможем сделать его еще более уютным», - уверен глава Десногорска Анатолий Терлецкий.

Справка:

Создание комфортных условий жизни для граждан страны - одна из ключевых задач, обозначенная Президентом России Владимиром Путиным. Чистый воздух, вода, земля - обязательные условия для здоровья нации. Инициативы в сфере экологии становятся важными направлениями волонтерской и наставнической деятельности. По инициативе Президента России с 2019 года ведётся работа по ряду направлений национального проекта «Экология», таких как утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.

Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

