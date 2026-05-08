Работники Смоленской АЭС признали Коллективный договор за 2025 год выполненным

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

На Смоленской АЭС состоялась конференция трудового коллектива, посвященная подведению итогов выполнения Коллективного договора за 2025 год. Интересы работников представляли 194 избранных делегата.

Как отметил в своем докладе заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Эдуард Сеновоз, главный ресурс Смоленской АЭС - это квалифицированные сотрудники. Общая численность персонала предприятия составляет 3721 человек. В 2025 году за особые заслуги в энергетике, высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд 888 работников отмечены государственными, отраслевыми и корпоративными наградами.

В приоритете - привлечение молодых кадров. В 2025 году на предприятие принято 70 молодых специалистов, а всего ряды атомщиков пополнили 132 сотрудника в возрасте до 35 лет. Для подготовки будущих специалистов, которым предстоит работать не только на действующей атомной станции, но и эксплуатировать новые энергоблоки Смоленской АЭС-2, действуют программы по профориентации школьников и студентов, проводятся карьерные мероприятия в вузах: ярмарки вакансий, встречи с работодателем. В прошлом году заключены 47 целевых договоров с будущими выпускниками высших и средних учебных заведений. Молодым специалистам оказывается материальная помощь при трудоустройстве, приобретении постоянного жилья, обустройстве быта, бракосочетании и рождении детей.

В рамках Коллективного договора на Смоленской АЭС успешно действуют социальные программы по улучшению жилищных условий, добровольному медицинскому страхованию, организации культурных и спортивных мероприятий. Расширена поддержка многодетных семей, введена единовременная помощь сотрудникам, вернувшимся на предприятие после срочной службы по призыву, в рамках жилищной программы увеличены корпоративные нормы площади жилья и размеры ипотечных займов. За прошедший год 19 сотрудников стали участниками жилищной программы и улучшили условия проживания.

В центре особого внимания работодателя и профсоюза - охрана труда, недопущение травматизма среди работников станции и подрядных организаций, забота о профессиональном долголетии. В 2025 году на 1336 рабочих местах проведена специальная оценка условий труда (СОУТ), по её результатам улучшены условия работы для 632 работников. Производственный, оперативный и ремонтный персонал в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой, лечебно-профилактическим питанием. Весомый вклад в улучшение условий и охраны труда вносят общественные уполномоченные: выявляют замечания на рабочих местах, взаимодействуют с персоналом, предлагают идеи по улучшениям, участвуют в разработке и пересмотре документации по охране труда. На Смоленской АЭС 150 уполномоченных по ОТ.

Как отметил председатель ППО САЭС Игорь Хомяков, наблюдается устойчивая положительная динамика роста членства в профсоюзной организации, на апрель этого года 58,28% сотрудников трудового коллектива состоят на учете в ППО.

«Профсоюз - это прежде всего защита конкретного человека в определенной жизненной ситуации. Мы оказываем материальную помощь работникам в трудных обстоятельствах, контролируем соблюдение трудового законодательства, участвуем в организации отдыха и оздоровления. И чем шире наши ряды, тем больше у нас возможностей», - подчеркнул председатель профсоюзной организации.

В 2025 году материальную поддержку получили более 3400 членов профсоюза. Культурно-досуговая и спортивная работа ППО САЭС охватила десятки тысяч человек, укрепила корпоративный дух, поддержала социальные инициативы и внесла вклад в патриотическое воспитание. Мероприятия сочетали традиции и инновации, объединяя атомщиков, ветеранов, молодежь, жителей региона.

«Тесное взаимодействие работодателя и профсоюзной организации, основанное на принципах социального партнерства, на протяжении многих лет подтверждает свою эффективность. Все возникающие вопросы удается решать путем конструктивных переговоров и выработки совместных решений. Коллективный договор выполнен, но мы не останавливаемся. Будем работать над тем, чтобы наше профессиональное сообщество росло и крепло, чтобы у каждого сотрудника была возможность проявить свои лучшие качества, внести вклад в общее дело по повышению безопасности и надежности Смоленской АЭС», - подчеркнул в завершение конференции директор Иван Сидоров.

Делегаты конференции единогласно признали Коллективный договор за 2025 год выполненным.

Справочно:

Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

