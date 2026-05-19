Начинается новый этап благоустройства на вокзале в Смоленске

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В Смоленске начинается новый этап благоустройства привокзальной площади, который включает в себя комплексное озеленение, создание аллей из лип и сквера с туями перед входом в здание, газонов и цветочных клумб. Всего в ходе работ планируется высадить 24 молодых дерева лип и 12 туй.

При этом все деревья будут одинакового возраста и роста и сформируют единую ландшафтную композицию. Липы будут высажены на привычных для пассажиров местах – по обе стороны привокзальной территории. В сквере появятся скамейки для отдыха, урны, декоративные светильники. Ранее были проведены подготовительные работы, в том числе удалены аварийные деревья, которые представляли опасность для пассажиров в случае падения, голубые ели и кустарники пересажены на территорию санатория-профилактория «Красный бор».

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В настоящее время завершена прокладка инженерных коммуникаций, продолжается обустройство новой энергоэффективной системы освещения, ведется обновление асфальта. В дальнейшем на привокзальной территории будет установлено новое автоматизированное парковочное оборудование для стоянки автомобилей вместимостью более 70 машин. Вдоль парковки и в сквере появятся пешеходные дорожки, вымощенные тротуарной плиткой. В ходе комплексной реконструкции также будет выполнен ремонт фасада здания с сохранением его архитектурного стиля.