Смоленская АЭС: в Десногорске высадили 30000 цветов

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

В Десногорске по инициативе директора Смоленской АЭС Ивана Сидорова впервые прошла масштабная экологическая акция «Цветущий атомград», в которой приняли участие сотрудники атомной станции, подрядных организаций, предприятий города и бюджетных учреждений, волонтеры, школьники, студенты и самые юные десногорцы - воспитанники детских садов.

«Десногорск и Смоленская АЭС - это единое целое, и мы вместе своим трудом делаем наш город красивее и наглядно подтверждаем репутацию атомной энергетики как экологически чистого и безопасного производства, бережно относящегося к природе», - подчеркнул председатель профсоюзной организации Смоленской АЭС Игорь Хомяков.

Перед стартом акции участники познакомились с правильной технологией высадки растений. Специалисты одела охраны окружающей среды Смоленской АЭС и службы благоустройства провели для всех волонтеров подробный инструктаж, выдали перчатки и инвентарь. Работа закипела сразу на нескольких участках.

«Экологическая культура начинается с малого - с посаженного своими руками цветка, с убранного двора, с бережного отношения к деревьям, - подчеркнула ведущий инженер отдела охраны окружающей среды Смоленской АЭС Анастасия Сидорова. - Акция «Цветущий город» носит глубокий просветительский смысл. Мы привлекаем внимание общественности к вопросам охраны окружающей среды. Растения подобраны таким образом, чтобы они гармонично вписались в ландшафт Десногорска. Теперь наша общая задача - беречь эти клумбы, чтобы они как можно дольше украшали наш город».

Первый заместитель главы Десногорска Злата Бриллиантова призналась, что видеть, как жители всех возрастов объединяются ради общего блага, - большая радость. «Сегодня мы своими руками создаём цветущий облик родного города, - поделилась она. - Каждый из нас вносит личную лепту в это дело, и потому приятно будет проходить мимо этих клумб и говорить: «Этот цветок посадил я».

За несколько часов плодотворной работы участники акции высадили 30000 цветущих растений, преобразив облик города. Яркие соцветия бархатцев украсили знаковые места: клумбы возле аллеи на центральной площади, территорию у памятника «Хлеб нашей памяти», «большое кольцо», Атомпарк.

Особый смысл приобрела высадка цветов на Кургане Славы. Здесь на Поле памяти героев Великой Отечественной войны появились тысячи благородных сальвий.

«Молодежное движение нашей организации с удовольствием поддержало акцию. Для нас это дань памяти и уважения нашим героическим предкам. Мы должны ухаживать за такими святыми местами и показывать пример подрастающему поколению. Десногорск - молодой, красивый город, и нам нужно поддерживать его в образцовом состоянии, чтобы он радовал глаз и местных жителей, и гостей из других городов», - поделилась специалист «Смоленскатомэнергоремонт» Алина Харитонова.

Получившейся красотой жители и гости города смогут любоваться до поздней осени. Уход, поливку и прополку клумб в течение летнего сезона будет осуществлять служба благоустройства.

Справочно:

Смоленская АЭС ежегодно проводит природоохранные мероприятия, значимые для всего города. Среди наиболее крупных: зарыбление Десногорского водохранилища, экологические субботники в рамках федеральных проектов «Вода России» и «Зеленая весна», ежегодный городской экологический фестиваль «ЭКОточка», экологическую акцию «Вторая жизнь» по сбору и отправке на переработку макулатуры, пластика и батареек, экологические уроки в детских садах и школах и др.

Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

