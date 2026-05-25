На Смоленской АЭС обсудили вопросы развития молодежного движения Московского центра ВАО АЭС

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

В Десногорске Смоленской области состоялся обменный визит молодежного движения Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС). В нем приняли участие представители Смоленской, Калининской, Нововоронежской АЭС и АЭС «Аккую» (Турция).

«В условиях роста генерирующих мощностей и расширения зарубежных проектов «Росатома» еще большую ценность приобретает формирование устойчивой профессиональной среды для молодых специалистов, - отметил координатор молодежного движения ВАО АЭС на Смоленской станции, начальник отдела инспекции и контроля за обеспечением безопасности Сергей Прудников. – Подобные встречи, где происходит обмен опытом и лучшими практиками, имеют большое значение для нынешней молодежи, которой в будущем предстоит принимать управленческие и технические решения, руководить коллективами, участвовать в международных миссиях и обеспечивать дальнейшее развитие атомной энергетики».

Местом для встречи неслучайно была выбрана Смоленская АЭС: действующая здесь ячейка молодежного движения ВАО АЭС является лидером. Наработанный ею опыт в области самообучения, профориентации, организации кросс-цеховых технических туров и развития экспертных компетенций получил статус положительной практики и был распространен в международном контуре ВАО АЭС.

«В свое время именно Московский центр выступил инициатором создания молодежного движения в своей структуре, а Смоленская станция стала одной из первых, где эти идеи получили практическое воплощение, - сообщила координатор молодежного движения Московского центра ВАО АЭС Виктория Альмикеева. – Сейчас ячейка остается лучшей и служит ориентиром для других площадок в развитии компетенций и выстраивании такой же системной работы».

Содержательная часть обменного визита включала серию докладов и их обсуждение, говорили о преемственности знаний, профориентации подростков, подготовке нового поколения экспертов, укреплении культуры безопасности, риск-ориентированности в принятии решений, использовании современных инструментов, в том числе искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделили методике партнерских проверок Всемирной ассоциации, специальный обучающий тренинг провел представитель Московского центра ВАО АЭС на Смоленской АЭС Евгений Федоров.

Также гости побывали на действующих энергоблоках Смоленской АЭС и площадке сооружения новых энергоблоков, воспользовавшись уникальным шансом одновременно узнать больше о двух типах реакторов – РБМК и ВВЭР.

«Я недавно вступила в молодежное движение ВАО и практически сразу возглавила ячейку, поэтому для меня особенно ценен обмен опытом с коллегами с других станций. Прежде всего – со Смоленской АЭС, где уже накоплен серьезный практический опыт. Для нас такие встречи необходимы как возможность перенять успешные подходы, включиться в совместный поиск новых решений в работе с молодыми сотрудниками», - отметила лидер молодежного движения ВАО на Калининской АЭС, инженер отдела охраны труда Елизавета Выставкина.

По словам представителей АЭС «Аккую», на атомной станции, которая сейчас находится на этапе предпусковой подготовки, пристальное внимание уделяется работе с кадровым резервом в соответствии с мировыми стандартами безопасности.

«Визит стал логическим продолжением системной работы, начатой ранее. В 2025 году команда Смоленской АЭС посетила АЭС «Аккую», поделилась своими подходами к организации молодежного движения. Теперь мы прибыли в Десногорск с обменным визитом, чтобы представить свои достижения, - рассказал координатор молодежного движения ВАО АЭС на АЭС «Аккую», руководитель направления контроля состояния эксплуатации и работы с персоналом службы главного инспектора Дмитрий Якименко. - За год удалось вовлечь в свои ряды перспективных специалистов, выстроить планомерную работу по обучению и развитию необходимых компетенций и подготовить «Стартовый пакет для создания молодежной ячейки», который могут использовать площадки-новички.

Безопасность – один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

Справочно

Смоленская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

* ВАО АЭС – некоммерческая, неправительственная, международная организация, в состав которой входят все операторы (структуры), эксплуатирующие атомные станции. Ассоциация создана в 1989 году. Деятельность ассоциации направлена на реализацию главной цели – максимального повышения безопасности и надежности эксплуатации АЭС путем обмена информацией, содействия установлению контактов среди членов ВАО АЭС, сравнения результатов их работы, а также внедрение передового опыта.