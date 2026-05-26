Смоленская АЭС: стартовала Спартакиада работников – 2026

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

В Десногорске на стадионе «Атом» состоялось торжественное открытие Спартакиады работников Смоленской АЭС, в котором приняли участие команды подразделений Смоленской АЭС, «САЭС-Сервис» и Смоленского филиала «АЭР». Для атомщиков это главное спортивное событие года, в котором можно проявить свою силу, ловкость, мастерство в самых разных видах спорта, подтвердить личное или командное первенство. «Помимо того, что занятия физкультурой и спортом направлены на укрепление здоровья, спартакиада даёт возможность каждому коллективу станции сплотиться, почувствовать командный дух, ощутить радость общих побед. Это отражается и на производственной деятельности. Когда люди знают друг друга, когда плечо к плечу участвуют в спортивных соревнованиях, тогда и работа спорится гораздо лучше, - отметил в приветственном слове главный инженер Смоленской АЭС Алексей Лещенко.

«Благодарим всех сотрудников, которые на предприятии пропагандируют здоровый образ жизни и своим примером побуждают коллег заниматься спортом. И неважно, кто займёт первые места, главное, чтобы вы получили массу положительных эмоций и были готовы и дальше заниматься любимыми видами физической культуры и спорта», - обратился к спортсменам заместитель директора Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз. Честной борьбы и высоких результатов пожелал председатель профсоюзной организации САЭС Игорь Хомяков, добавив, что проигравших точно не будет - спорт неизменно заряжает бодростью, позитивом и хорошим настроением.

Право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено победителям и призерам корпоративных и отраслевых соревнований — начальнику смены ХЦ Тимуру Ишкильдину, ведущему инженеру по управлению турбиной ОТУ Владимиру Переходкину, слесарю РЦ Константиру Гусарову и тренеру ППО Даниэлю Кабедину.

Сразу после открытия спартакиады состоялись соревнования «Веселые старты» с 5 динамичными и захватывающими эстафетами: «бег с факелом», «попрыгунчики», «перекати шар», «лыжи» и «гусеницы». По итогам состязаний 1 место заняла команда «Безопасность», 2 место — команда ЦТАИ, 3 место — команда САЭР.

В перетягивании каната жаркая борьба за первенство снова развернулось между основными фаворитами - командами РЦ и ЦТАИ. В итоге победа досталась команде РЦ, на 2 месте — ЦТАИ, на 3 месте — САЭР.

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

«Наша команда сплоченная, у нас есть и молодежь, и опытные спортсмены - вместе тренируемся, поддерживаем и болеем друг за друга. Третий год удается оказываться на призовых местах, сегодня тоже боролись за победу, в итоге взяли два серебра. Но впереди еще много соревнований в разных дисциплинах, будем улучшать свои результаты!», - отметил представитель команды ЦТАИ Андрей Шакин.

«Соперники сильные, у всех был настрой только на победу, наши девушки - молодцы, проявили настоящий бойцовский характер в «Веселых стартах». Приятно было видеть такую горячую поддержку коллег, семей, руководителя цеха, который настраивал всю команду на успех. Это по настоящему мотивирует. Кто сплочен в спорте - сплочен и на работе!» - поделился впечатлениями капитан команды ХЦ Даниил Гастьков.

Справочно: Спартакиада проходит при поддержке администрации Смоленской АЭС и профсоюзного комитета и включает в себя 18 дисциплин. Ежегодно в ней принимают участие более 1500 работников подразделений предприятия, коллективы ООО «Смоленская АЭС-Сервис», Смоленского филиала АО «Атомэнергоремонт», Совета ветеранов САЭС. Торжественное подведение итогов Спартакиады и награждение победителей и призеров состоится в декабре накануне Дня энергетика. Подобные спортивные инициативы Смоленской АЭС полностью соответствуют общероссийским стратегическим целям по укреплению здоровья нации и формированию культуры здорового образа жизни. Создание в стране условий для физического воспитания подрастающего поколения, раскрытия его потенциала и воспитания социально ответственных, активных граждан является важнейшим национальным приоритетом, закрепленным на высшем уровне. Организуя масштабные спортивные праздники, доступные людям всех возрастов, Смоленская атомная станция вносит свой весомый вклад в достижение этих глобальных целей. Подобные события укрепляют корпоративный дух, закладывая основу для процветающего будущего страны.

Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.