Комиссия подтвердила соответствие гидротехнических сооружений Смоленской АЭС требованиям безопасности

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

Гидротехнические сооружения (ГТС) Смоленской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») работают устойчиво, их безопасность обеспечена в соответствии с требованиями законодательства и федеральных норм и правил. Такой вывод сделала комиссия в составе специалистов Ростехнадзора, Главного управления МЧС России по Смоленской области, концерна «Росэнергоатом», специализированных проектных и экспертных организаций по итогам преддекларационного обследования ГТС атомной станции.

Как было отмечено на стартовом совещании, на Смоленской АЭС в непрерывном режиме ведутся натурные наблюдения и мониторинг состояния гидротехнических сооружений. В 2025 году выполнены работы по ремонту быстротока паводкового водосброса на реке Десне, подводному ремонту строительных конструкций, в настоящее время проводится комплексный анализ состояния сооружений с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.

В ходе проверки эксперты рассмотрели эксплуатационную и нормативно-техническую документацию, результаты мониторинга и наблюдений, выполнение запланированных мероприятий, а также на месте оценили фактическое состояние ГТС.

«Преддекларационное обследование – это ключевой этап декларирования безопасности ГТС, на котором проверяется не только техническое состояние объектов, но и качество эксплуатации, своевременность выполнения ремонтов. Смоленская АЭС традиционно демонстрирует системный подход, все необходимые мероприятия выполнены в полном объёме в установленный срок и с надлежащим качеством», - отметил главный эксперт департамента инженерной поддержки концерна «Росэнергоатом» Илья Сахаров.

По словам первого заместителя главного инженера Смоленской АЭС Вадима Скирды, гидротехнические сооружения - один из важнейших элементов безопасности атомной станции, от их надежности и исправности напрямую зависит стабильная работа энергоблоков. «По итогам работы комиссии мы получили профессиональное подтверждение: все гидросооружения атомной станции находятся в работоспособном состоянии, полностью соответствуют проекту и требованиям безопасности. Это значит, что Смоленская АЭС и дальше будет нести нагрузку в энергосистеме страны, гарантируя безопасность персонала, населения и окружающей среды», - подчеркнул он.

Справочно:

Комплекс гидротехнических сооружений Смоленской АЭС включает земляные плотины и водосбросы, дамбы, водозаборные сооружения, насосные станции, подводящие и отводящие каналы и другие объекты. Они предназначены для бесперебойного снабжения атомной станции технической и циркуляционной водой, необходимой для охлаждения основного и вспомогательного оборудования энергоблоков.

