НовостиОбщество1 июня 2026 13:49

Единый день профилактики детского травматизма на железной дороге прошел в Смоленской области

Кира ФИЛИППОВА
Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Сегодня, в Международный день защиты детей и в день начала летних каникул, на станциях Московской железной дороги прошла акция по безопасности. Единый день профилактики детского травматизма железнодорожники провели совместно с транспортной полицией и волонтерами. Во время акции рассказали детям и их родителям об основных правилах поведения на железнодорожном транспорте.

В Смоленской области мероприятия проходили в залах ожидания и на перронах на вокзалах в Смоленске, Гагарине и Сафонове. Для ребят были организованы викторины, за активное участие в которых железнодорожники вручали призы. В Вязьме на привокзальной площади сотрудники МЖД провели для детей занимательные конкурсы, а в конце все желающие получили сладкое угощение. Кроме того, на других станциях Московской железной дороги железнодорожники и волонтёры раздавали памятки по безопасности.

