Почти 500 выпускников школ смогут воспользоваться целевым направлением МЖД для получения высшего и среднего профессионального образования

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В этом году воспользоваться целевым направлением Московской железной дороги сможет 481 выпускник школ, желающий получить среднее профессиональное (420 квот) или высшее образование (61 квота) по железнодорожным специальностям.

Кроме того, еще 43 соглашения смогут подписать те, кто уже является студентами вузов.

Сегодня на столичной магистрали особенно востребованы специалисты с высшим образованием по таким направлениям, как «Эксплуатация железных дорог», «Подвижной состав железных дорог», «Система обеспечения движения поездов», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» и др.; со средним профессиональным образованием по специальностям: «Организация перевозок и управления на транспорте», «Автоматика и телемеханика на транспорте», «Путь и путевое хозяйство», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «Электроснабжение на железнодорожном транспорте» и т.д. Кроме того, целевое соглашение могут подписать те, кто проходит обучение по рабочей профессии «Помощник машиниста локомотива».

Получить целевое направление может любой желающий при поступлении в выбранное отраслевое учебное заведение или муниципальный колледж, где действуют соответствующие программы.

После заключения договора о целевом обучении с ОАО «РЖД» студенты имеют возможность получить именную стипендию от компании, выиграть гранты, принимать участие в корпоративных молодежных проектах работодателя, воспользоваться дополнительными образовательными услугами по профилю обучения (например, получить рабочую профессию), проходить оплачиваемую практику на предприятиях ОАО «РЖД». После окончания обучения выпускник получает гарантированное трудоустройство с конкурентной зарплатой, которая индексируется два раза в год, и статус «молодого специалиста», дающий дополнительную поддержку от компании. Например, при приеме на работу молодому специалисту выплачивается единовременное пособие в размере месячного оклада.

Подать документы на целевое обучение по среднему профессиональному образованию можно с 17 июня, по высшему – с 20 июня. Для этого необходимо оформить заявку через портал «Госуслуги», по почте или лично через приемную комиссию учебного заведения.

Абитуриентов с целевыми направлениями в Смоленской области ждут в Вяземской академии технологий и транспорта и в Смоленском техникуме железнодорожного транспорта, связи и сервиса.

