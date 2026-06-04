Аллею из молодых лип высадили на привокзальной площади в Смоленске

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Новая аллея из 24 молодых лип появилась в рамках проекта по благоустройству привокзальной площади в Смоленске. В высадке пяти-восьмилетних деревьев приняли участие волонтёры Московской железной дороги и представители регионального ресурсного центра по поддержке добровольчества. Липы высадили поровну по обеим сторонам площади. В дальнейшем за саженцами будет организован регулярный уход, а также на каждое дерево оформят инвентарный паспорт.

В комплекс мероприятий по озеленению привокзальной площади входит и благоустройство сквера, расположенного перед входом в здание вокзала. Планируется высадить 12 туй, создать цветочные клумбы, обустроить газоны и установить напольные кашпо с цветами, чтобы сформировать единую гармоничную композицию. Это сделает территорию более привлекательной для пассажиров и гостей города.

В настоящее время на привокзальной площади продолжаются работу по благоустройству. Уже завершена прокладка инженерных коммуникаций, смонтирована система освещения, установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, обновлено асфальтовое покрытие, производится укладка плитки на пешеходных дорожках. Следующим этапом станет установка автоматизированного парковочного оборудования для стоянки автомобилей.

После завершения всех работ обновлённая территория вокзала будет не только комфортным пространством для пассажиров, но и местом притяжения для жителей, важной частью городской инфраструктуры.