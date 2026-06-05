Расписание некоторых пригородных поездов изменится в связи с ремонтно-путевыми работами в Смоленской области

Фото: служба корпоративных корпораций МЖД.

Расписание и маршрут следования некоторых пригородных поездов в Смоленской области изменятся в связи с ремонтно-путевыми работами на перегоне Куприно – Ракитная. Технологические «окна» назначены с 00:05 8 июня до 00:05 12 и в те же часы 15-19 июня.

Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание следующих пригородных поездов:

- № 6703/6704 Смоленск – Голынки 8,10,15 и 17 июня прибудет на конечную станцию на 11 минут позже обычного расписания, 9,11,16 и 18 июня отправится в 21:10 (на 26 минут позже) и прибудет на конечную станцию в 22:30 (на 38 минуту позже);

- № 6705/6706 Смоленск – Рудня прибудет в Рудню 8-11, 15-18 июня в 10:26 (на 5 минут позже);

- № 6709/6710 Смоленск – Рудня будет прибывать в Рудню 8-11, 15-18 июня в 19:08 (на 5 минут позже);

- № 6711/6712 Рудня – Смоленск 9, 16 и 18 июня прибудет на конечную станцию в 21:30 (на 11 минут позже), а 11 июня отправится из Рудни в 19:28 (на 19 минут раньше) и прибыдет в Смоленск в 21:29 (на 10 минут позже обычного расписания).

На время ремонтных работ также изменяется расписание двух пригородных трансграничных поездов:

- № 7023/7024 Смоленск – Витебск 8-11 и 15-18 июня отправится в 11:38 (на 17 минут раньше);

- № 7025/7026 Смоленск – Витебск 11 июня отправится из Смоленска в 19:40 (на 40 минут раньше);

Движение поездов от станции Смоленск до станции Рудня будет осуществляться по измененному маршруту Смоленск – Гнездово – Куприно – Голынки – Рудня, в связи с этим посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах Дачная-1, Дачная-2 - вместо Дубровинки, Красного Бора, Пронинской и Ракитной. Кроме того, на период капитального ремонта III пути на станции Ракитная для пассажиров будет оборудована временная деревянная платформа.

Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и планировать поездку заранее.