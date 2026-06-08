В городе-спутнике Смоленской АЭС торжественно открыли муралы в честь композитора Михаила Глинки и космонавта Юрия Гагарина

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

В Десногорске появились два новых арт-объекта. Фасады технических зданий украсили масштабные муралы с изображениями великих уроженцев Смоленщины — русского композитора Михаила Глинки и первого космонавта Юрия Гагарина. Торжественная церемония открытия объединила представителей администрации города, Смоленской атомной станции, школьников, студентов и волонтёров.

Идея проекта «Моя Родина — моя гордость!» принадлежит жительнице Десногорска Ирине Шмыкановой. В её реализации также участвовала ведущий специалист Управления коммуникаций Смоленской АЭС Юлия Леонова и заместитель начальника Управления коммуникаций Татьяна Евсюкова.

«Для команды нашего проекта сегодня особый, волнительный день. Путь от грантовой заявки до открытия арт-объектов пройден. Мы разрабатывали эскизы, выбирали локации, проводили мастер-классы для школьников и студентов. Благодарим администрацию города и Смоленской АЭС за поддержку, а Совет ветеранов — за неоценимую помощь в реализации. Мы справились вместе. Пусть эти муралы долгие годы напоминают каждому: наша малая родина — это действительно наша гордость», — поделилась автор инициативы Ирина Шмыканова.

Открытие мурала, посвящённого Юрию Гагарину, состоялось под аккомпанемент космических мелодий. Солистка вокального коллектива «Сударушки» исполнила тематические песни, а юные десногорцы прочитали стихотворения. После официальной части праздник продолжился спортивной эстафетой — ребята с азартом соревновались, демонстрируя ловкость, скорость и командный дух.

Первый заместитель главы Десногорска Злата Бриллиантова, приветствуя собравшихся, подчеркнула важность сохранения исторической памяти для будущих поколений: «Когда мы будем проходить по улице, мы будем вспоминать о наших великих земляках и говорить, что мы гордимся людьми, которые жили на этой земле. Призываю всех не забывать свою историю, любить свою страну и чтить тех, кем по праву славится Смоленская область».

«Для нас, атомщиков, очень важны традиции, преемственность и связь поколений. Этот проект показывает: сохранять память о великих земляках – значит не только знать даты и факты, но и вписывать эти образы в нашу повседневную жизнь, в стены, мимо которых мы проходим каждый день», — отметила исполняющая обязанности заместителя директора по управлению персоналом Смоленской АЭС Татьяна Чуканова.

Параллельно торжественно открылся и второй мурал, посвящённый Михаилу Глинки. Педагоги десногорской детской музыкальной школы имени великого композитора исполнили отрывки из его произведений — романс «Жаворонок», задорную «Польку» и величественный хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин». После музыкальной части праздник продолжился интерактивами: юные десногорцы отгадывали слова, играли в пантомимы, пели частушки, а в финале создали живую нотную партитуру.

Ветераны атомной станции отметили важность таких проектов как живого примера преемственности поколений. Дмитрий Меренков, участник мероприятия, поделился: «Мы прекрасно знаем и Михаила Ивановича Глинку, каждый год ездим в его усадьбу в селе Новоспасском. Знаем и восхищаемся подвигом нашего великого земляка Юрия Алексеевича Гагарина. Когда в городской среде появляются их портреты, Десногорск наполняется новыми смыслами. Важно, чтобы мы не просто создавали такие муралы, но и бережно их хранили».

Педагог, вожатая летнего городского детского лагеря Александра Титова добавила: «Возможно, молодежь, проходя мимо портретов великих людей, однажды задумается, кем был этот человек, захочет узнать о его творчестве, достижениях. Так через визуальное искусство можно получить новые знания. Было бы замечательно, если бы в будущем на фасадах Десногорска появлялись и другие образы — например, портреты героев — защитников Отечества. Это будет мотивировать ребят уважать своё прошлое и ценить настоящее».

Проект «Моя Родина — моя гордость» стал ещё одним шагом в многогранной просветительской работе Смоленской АЭС. Создавая комфортную городскую среду, атомная станция и госкорпорация «Росатом» продолжают инвестировать в главное — в будущее подрастающего поколения и развитие региона.

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

Справочно

Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Для Росатома и Смоленской АЭС такие проекты — не просто «добрые дела». Это инвестиция в среду, где вырастают будущие атомщики, инженеры, учителя и родители. Когда в городе появляются не серые стены, а образы великих земляков; когда дети не наблюдают со стороны, а сами наносят первые мазки, читают стихи и бегут эстафеты, — рождается подлинная гордость за свою малую родину. А гордость и уважение к истории — это фундамент, на котором держится ответственность за будущее страны.

#МояРодинаМояГордость