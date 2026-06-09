Железнодорожники напомнили водителям правила нахождения на переездах в Смоленской области

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Сегодня отмечается Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. В связи с этим железнодорожники провели профилактическую акцию. На 15 переездах МЖД в Смоленской области они напомнили водителям автотранспорта о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей. В акции также приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, Ространснадзора, местных администраций и транспортных предприятий.

Особое внимание было уделено тем переездам, где за последние три года происходили дорожно-транспортные происшествия. В частности, акция состоялась на переездах, расположенных на станциях Ракитная, Красный Бор, Ярцево и на перегоне Рудня – Голынки. Работники магистрали совместно с волонтерами организовали флешмоб. Выстроившись в единую линию, они подняли плакаты с призывом: «Берегись поезда!».

Кроме того, железнодорожники провели с водителями, стоящими на переездах в ожидании разрешающего проезд сигнала, тематическую викторину. За каждый правильный ответ вручали сувениры от МЖД.

По сложившейся традиции, раздали тематические памятки всем участникам дорожного движения с напоминанием о необходимости соблюдения ПДД в зоне железной дороги.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Также в течение июня в районе деревни Гнездово будет стоять щит, который призывает соблюдать правила безопасности на переездах.

Московская железная дорога напоминает, что железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности. Поезд невозможно остановить мгновенно, а большинство ДТП на переездах происходит из-за невнимательности и сознательного нарушения правил дорожного движения водителями автотранспорта.