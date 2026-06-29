XVII Военно-патриотический слет «Отечество» объединил в городе-спутнике Смоленской АЭС подростков из шести регионов присутствия «Росатома»

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

Мероприятие организовано администрацией и профсоюзом Смоленской АЭС под эгидой госкорпорации «Росатом» при поддержке поискового отряда «Обелиск» и организации молодых атомщиков.

22 июня в городе-спутнике Смоленской АЭС торжественно открыт XVII Военно-патриотический слет «Отечество». Десять дней 60 юношей и девушек из Десногорска, Рославля, Починка, Смоленска, Нововоронежа, Соснового Бора, Удомли, Тверской и Московской областей будут жить в полевых условиях, максимально приближенных к армейским. Для участников организованы современный палаточный лагерь, походная кухня, медпункт и все необходимое для полноценной военно-спортивной подготовки.

«Впервые проведенный в 2008 году, слет стал традиционным и известен далеко за пределами региона. С каждым годом к нам присоединяются новые участники. Желаю вам новых знаний, умений, положительных эмоций и верных друзей», — отметил на церемонии открытия заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Эдуард Сеновоз.

В программе слёта — изучение истории Отечества и Вооруженных Сил России, начальная военная подготовка, преодоление полосы препятствий, основы школы выживания и туристские навыки. Почувствовать дух армейского братства и ответственности поможет строгая дисциплина и распорядок.

«Каждый раз собираясь на героической смоленской земле, мы подтверждаем, что наше патриотическое движение растет и крепнет, – отметил руководитель слета Григорий Шахмуть. – Любовь к Родине, преданность ей, стремление защищать ее интересы – чувство великое, необходимое и прекрасное. Мы здесь объединены одной идеей, ведь кто-то защищал, кто-то защищает, а кто-то готовится защищать свое Отечество. Наш слет закаливает молодой характер, учит работать в команде, брать на себя ответственность, возможность проверить себя на стойкость, выносливость и взаимовыручку».

Подобные мероприятия — важная часть системной работы Смоленской АЭС по социальному развитию региона и воспитанию подрастающего поколения. Атомная станция неизменно поддерживает инициативы, направленные на формирование гражданской позиции, уважения к истории страны и готовности встать на ее защиту.

Справка:

Госкорпорация «Росатом» поддерживает социальные инициативы, направленные на развитие интеллектуального и творческого потенциала работников своих предприятий и членов их семей, на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей. Руководство Росатома понимает, что традиционные ценности вместе с самобытной культурой народов России и патриотизмом каждого россиянина являются нравственными ориентирами, которые передаются из поколения в поколение и лежат в основе крепкого и единого гражданского общества. Поддержка общественных проектов в этих областях входит в число значимых общенациональных задач, которым государство и Росатом уделяют приоритетное внимание.

Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.