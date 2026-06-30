Движение автомобилей на переезде в Смоленской области будет ограничено 29-30 июня в связи с ремонтными работами

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

29 и 30 июня с 9:00 до 19:00 проезд автотранспорта через переезд «Авангард», расположенный на выезде из г. Сафоново Смоленской области в сторону поселка Верхнеднепровский, Дорогобуж организуется в интервальном режиме по одной полосе. Это связано с проведением плановых работ по ремонту железнодорожного полотна в зоне пересечения с автодорогой.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и планировать поездки заранее.