Фотовыставка, посвящённая Году пассажира, открылась на вокзалах в Смоленске и Гагарине

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

На железнодорожных вокзалах в Смоленске и Гагарине открылась фотовыставка, посвященная Году пассажира, объявленному в ОАО «РЖД». Экспозиция получила название «Московская железная дорога: сквозь время — к новому уровню комфорта пассажира».

Фотовыставка рассказывает о том, как менялась главная пассажирская магистраль страны, а путешествия по ней становились всё более удобными. И, конечно, о людях, которые обеспечивают безопасность и комфорт тех, кто выбрал железнодорожный транспорт.

В экспозиции представлены архивные и современные фотографии знаковых и узнаваемых объектов пассажирской инфраструктуры Московской железной дороги, среди которых, например, вокзалы Смоленска и Рязани, Павелецкий вокзал Москвы, пригородные платформы Ярославского вокзала и легендарные пассажирские поезда, перевозившие спортсменов и болельщиков во время олимпиад. Посетители выставки увидят уникальные снимки XIX – XX веков, запечатлевшие знакомые и незнакомые сюжеты, которые не только напомнят о недавнем прошлом, но и помогут познакомиться с работой современного пассажирского комплекса магистрали.

Выставка будет работать в залах ожидания вокзалов до конца года. В ближайшие дни аналогичные экспозиции откроются на вокзале в Вязьме и пригородном вокзале в Смоленске.

Приглашаем всех желающих совершить путешествие по страницам летописи столичной магистрали.

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