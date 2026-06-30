Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

На железнодорожном вокзале Смоленск стартовал областной творческий пленэр. Он посвящен 75-летию вокзального комплекса. Мероприятие завершится 5 июля 2026 года.

Цель творческой акции – создание художественной летописи памятника архитектуры, а также популяризация богатой истории железной дороги через изобразительное искусство.

В пленэре принимают участие члены Союза художников России, представители Молодёжного объединения при Смоленском отделении Союза Художников России, а также преподаватели Смоленского государственного университета и детских художественных школ региона. Мастера работают в различных техниках: от масляной живописи и акварельных этюдов до графических набросков, выполненных карандашом, углём и тушью.

Локациями для творчества стали знаковые точки: живописцы работают на привокзальной площади и перронах, фиксируя монументальный облик здания, в то время как в зале ожидания и холлах создаются этюды интерьеров, передающие особую атмосферу путешествий.

Работа пленэра организована с учётом графика движения поездов и распорядка работы вокзала, чтобы не создавать неудобств для пассажиров.

По итогам акции будет сформирован выставочный фонд. Здание вокзала, возведённое в 1949–1952 годах по проекту архитекторов Михаила Шпотова и Бориса Мезенцева, получит новое художественное прочтение, а жители и гости Смоленска в скором времени смогут увидеть результаты пленэра на специальной выставке.

Художественный пленэр в честь юбилея железнодорожного вокзала стартовал в Смоленске

На железнодорожном вокзале Смоленск стартовал областной творческий пленэр. Он посвящен 75-летию вокзального комплекса. Мероприятие завершится 5 июля 2026 года.

Цель творческой акции – создание художественной летописи памятника архитектуры, а также популяризация богатой истории железной дороги через изобразительное искусство.

В пленэре принимают участие члены Союза художников России, представители Молодёжного объединения при Смоленском отделении Союза Художников России, а также преподаватели Смоленского государственного университета и детских художественных школ региона. Мастера работают в различных техниках: от масляной живописи и акварельных этюдов до графических набросков, выполненных карандашом, углём и тушью.

Локациями для творчества стали знаковые точки: живописцы работают на привокзальной площади и перронах, фиксируя монументальный облик здания, в то время как в зале ожидания и холлах создаются этюды интерьеров, передающие особую атмосферу путешествий.

Работа пленэра организована с учётом графика движения поездов и распорядка работы вокзала, чтобы не создавать неудобств для пассажиров.

По итогам акции будет сформирован выставочный фонд. Здание вокзала, возведённое в 1949–1952 годах по проекту архитекторов Михаила Шпотова и Бориса Мезенцева, получит новое художественное прочтение, а жители и гости Смоленска в скором времени смогут увидеть результаты пленэра на специальной выставке.