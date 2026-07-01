В городе спутнике Смоленской АЭС дали старт созданию образовательного кластера атомной отрасли

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

В Новый учебно-производственный комплекс будет организован на базе Десногорского энергетического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Работодатели Десногорска и министерство образования и науки Смоленской области подписали соглашение о партнерстве с целью создания в регионе кластера среднего профессионального образования атомной отрасли. Новая модель подготовки рабочих кадров будет организована в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и синхронизирована с генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, в которую включены два энергоблока ВВЭР-1200 Смоленской АЭС-2.

«Профессионалитет» в корне меняет подход к системе среднего профессионального образования: позволяет формировать практико-ориентированные программы под запрос региональных работодателей, которые становятся не просто заказчиками, а полноценными участниками учебного процесса. Создание атомного кластера – знаковое событие, потому что оно замыкает цепочку «школа – колледж – предприятие» в стратегически важной отрасли. Под реальные потребности экономики региона будем готовить специалистов, которые после выпуска смогут сразу приступить к выполнению трудовых функций», - отметила заместитель председателя правительства Смоленской области - министр образования и науки Смоленской области Дина Хнычева.

Кластер объединяет образовательные и производственные ресурсы. Базовым учреждением определен Десногорский энергетический колледж, к обучению в качестве сетевых организаций подключаются Рославльский многопрофильный колледж, Ярцевский индустриальный колледж и Вяземская академия технологий и транспорта. В состав партнеров проекта со стороны работодателей вошли предприятия контура «Росатома»: Смоленская АЭС, филиалы «Атомэнергоремонт», «Атомтеплоэлектросеть», Смоленская АЭС-Сервис, а также компания «Полимер» и Десногорский полимерный завод.

«Уже через пару месяцев первые студенты начнут получать высшее образование в новом для региона направлении «Ядерная энергетика и теплофизика», открывшемся в Смоленском филиале МЭИ. Профессионалитет, ориентированный на обучение рабочим профессиям, отлично дополнит систему подготовки кадров для действующих и строящихся энергоблоков Смоленской АЭС. Мы заинтересованы, чтобы молодежь получала практические навыки и компетенции, не уезжая из региона, погружалась в производственную культуру, перенимала опыт лучших наставников и видела перспективу для реализации своего потенциала в Десногорске. Подписав соглашение, работодатели – партнеры проекта взяли на себя ответственность трудоустроить всех ребят после обучения. Президент поставил перед отраслью амбициозную цель – в 2045 году увеличить долю атомной генерации в общем производстве электроэнергии с 20 до 25%, а для этого необходимы квалифицированные специалисты», - отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

Первые 200 студентов начнут обучение по обновленным программам 1 сентября 2027 года. К этому времени будет модернизирована учебная инфраструктура Десногорского энергетического колледжа. За год предстоит выполнить капитальный ремонт и брендирование кабинетов, оснастить мастерские отечественным высокотехнологичным оборудованием и программным обеспечением. На эти цели будет направлен федеральный грант в размере 100 млн рублей и средства образовательного учреждения. Дополнительную финансовую поддержку окажут предприятия-работодатели и правительство Смоленской области. Совокупный бюджет составит более 230 млн рублей.

«Сотрудничество с нашим главным работодателем – Смоленской АЭС и другими предприятиями имеет прочную основу. Вместе с надежными партнерами понимаем, как выстраивать эту работу и достичь новых вершин. Кластер позволит сделать серьезный шаг вперед, расширить перечень направлений подготовки, максимально приблизить обучение к реальному производству и сделать нашу кузницу кадров еще более современной», - уверена директор Десногорского энергетического колледжа Наталья Черных.

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

Параллельно с обновлением материально-технической базы колледжа стартует масштабная профориентационная кампания. Школьников 7-9 классов ждут единые дни открытых дверей, мастер-классы от сотрудников предприятий. Молодежные медиацентры будут рассказывать сверстникам о возможностях работы в атомной отрасли – престижной, технологичной и необходимой для экономики страны.

В России реализуется комплекс мер, который позволяет студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. На предприятиях Росатома, в том числе на Смоленской АЭС, формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных наработок. Практики целевого привлечения молодых профильных специалистов на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов – примеры инструментов, показавших свою эффективность.

Справочно

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется с 2022 года в рамках государственной программы РФ «Развитие образования». Цель проекта – создание образовательно-производственных кластеров по приоритетным отраслям экономики, обеспечивающих подготовку квалифицированных кадров в сжатые сроки с участием работодателей. Уникальность обучения в том, что более 70% времени студенты проводят на производстве.

«Росатом» - один из ключевых партнеров проекта, активно участвующий в комплексной перезагрузке системы среднего профобразования на территориях своего присутствия. Направление «Атомная отрасль» курирует Корпоративная академия «Росатома». Профессионалитеты по актуальным для отрасли специальностям уже действуют в Курске, Полярных Зорях, Озерске, Глазове, Северске. Студенты имеют возможность заключать контракты на целевую подготовку, что дает гарантию трудоустройства на предприятия атомной отрасли и дополнительную стипендию от работодателя.

Смоленская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.