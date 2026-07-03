Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

На Смоленской АЭС прошли ознакомительную практику студенты Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ

Ежегодно атомная станция принимает студентов со всей России для прохождения практик и стажировок.

30 студентов 2 курса ядерных специальностей Обнинского института атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) прошли на Смоленской АЭС ознакомительную практику.

Знакомство с атомной энергетикой начали с посещения действующего энергоблока: реакторного и турбинного залов, помещения главных циркуляционных насосов. Затем побывали на внешних объектах: в учебно-лабораторном корпусе, в лаборатории внешнего радиационного контроля. В учебно-тренировочном подразделении попробовали себя в роли оперативного персонала на полномасштабном тренажере блочного щита управления, в информационно-выставочном комплексе Смоленской АЭС погрузились в мир атомной энергии.

Отдельной частью программы стала встреча с руководителями подразделений Смоленской АЭС и профсоюзной организации. Начальник реакторного цеха Сергей Орлов рассказал о востребованных на атомной станции специальностях, производственных задачах, возможностях профессионального и карьерного роста молодых специалистов. Председатель профсоюза Игорь Хомяков - о мерах социальной поддержки молодежи, жилищной программе, организации спортивного и культурного досуга в секциях и творческих коллективах.

«Вы выбрали одну их самых высокотехнологичных отраслей, атомная энергетика обеспечивает энергобезопасность страны, и полученные вами в институте знания и навыки всегда будут востребованы. Впереди у Смоленской АЭС серьезные перспективы развития - уже идет подготовительный этап строительства двух новых современных энергоблоков ВВЭР-1200, и ваш выпуск как раз сможет принять участие в реализации этого масштабного проекта», - обратился к студентам председатель профсоюзной организации Игорь Хомяков.

Как отметил старший преподаватель отделения ядерной физики и технологий ОИАТЭ Алексей Исаев, задача ознакомительной практики — как можно раньше погрузить студентов младших курсов в профессиональную среду, познакомить с атомными технологиями, чтобы они могли глубже понять особенности будущей профессии, соотнести свои теоретические знания о ядерной физике с реальной производственной средой.

«Атомную энергетику считаю профессией будущего. Она будет непрерывно развиваться, и уже сегодня видно, насколько востребованы специалисты в этой сфере. На Смоленской АЭС поразили масштабы и величие производства, высокотехнологичность оборудования, профессионализм сотрудников. Если раньше весьма абстрактно представлял, как здесь все устроено, то после посещения станции стало намного понятнее. У меня еще есть время, чтобы определиться: работать на АЭС или посвятить себя научно-исследовательской деятельности в области ядерной физики», - поделился студент Иналь Психомахов.

«Учась в старших классах школы в родном Екатеринбурге, я узнала, что недалеко от города находится атомная станция с единственными в мире реакторами на быстрых нейтронах. Меня заинтересовала атомная энергетика, стала о ней больше читать, изучать ядерную физику и в итоге поступила в атомный вуз, - рассказала студентка Виктория Кистанова. - Рада, что впервые мне представилась возможность побывать на атомной станции с реактором РБМК и своими глазами увидеть, как устроено производство электроэнергии. Привлекли и условия работы, возможности строить карьерную траекторию, участвовать в строительстве новых энергоблоков».

В первом полугодии практику на Смоленской АЭС прошли более 200 студентов. В настоящее время 83 практиканта из вузов и ссузов Москвы, Обнинска, Брянска, Смоленска, Иванова постигают азы профессии в цехах и отделах атомной станции.

Справочно

В России продолжают дополнять комплекс мер, которые позволят студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. Формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных практик. Практики целевого привлечения молодых профильных специалистов в компании на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов – примеры инструментов, показавших свою эффективность. Для повышения эффективности работы по направлению дополняется и законодательная база.

Смоленская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.