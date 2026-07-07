В городе-спутнике Смоленской АЭС завершился XVII Военно-патриотический слет «Отечество», объединивший подростков из регионов присутствия «Росатома»

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

В Десногорске состоялось торжественное закрытие военно-патриотического слета «Отечество», который почти на две недели объединил в палаточном лагере на природе более 60 школьников - команды Десногорска, Смоленска, Рославля, Починка, Соснового Бора, Нововоронежа и Удомли, Тверской и Смоленской областей.

«В Год единства народов России мы организовали слет «Отечество», чтобы вы приобрели важные для жизни навыки, подружились, научились взаимодействовать единой командой. Знания и опыт, которые вы получили, обязательно пригодятся вам в будущем, - отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров. - Отдельное спасибо за помощь войсковой части и наставникам за то, что обеспечили безопасный и полезный отдых для детей».

За 12 дней юные патриоты прошли настоящий курс выживания в суровых погодных условиях. Ливневые дожди и сменяющая их жара не испугали, а закалили их характер и здоровье. Ребята несли дежурство в наряде, заступали в караул, проходили начальную военную подготовку, преодолевали полосу препятствий, изучали историю России, знакомились с азами туризма на скалодроме, ведения поисково-разведывательной работы в лесу и поле, учились тактической медицине и управлению современными техническими средствами, осваивали первичные навыки пожаротушения под руководством пожарных на полигоне специальной пожарно-спасательной части по охране Смоленской АЭС.

«Мы все здесь объединены одной целью — воспитать настоящих патриотов. Кто-то защищал Родину, кто-то сейчас исполняет воинский долг, кто-то еще только готовится это делать. Наш слет как раз закаливает молодой характер, дает возможность проверить себя на стойкость, выносливость, укрепить дружбу», - обозначил основную идею «Отечества» его неизменный руководитель, эксперт административно-хозяйственного отдела Смоленской АЭС Григорий Шахмуть.

Одним из ярких событий слета стала экскурсия на Курган Славы, где ребята изучили экспонаты музея техники времен Великой Отечественной войны, почтили память героев. Специально для них на мемориальной площадке выступила московская группа «Ключевая», которая продолжила патриотическую концертную программу в ЦИСО «Нейтрино» и у вечернего костра в лагере.

Почетным гостем слета стал депутат Государственной Думы РФ Артем Туров. Он пообщался с ребятами, а также подчеркнул важность формирования гражданской ответственности и укрепления традиционных ценностей среди молодежи, которой в будущем предстоит развивать и делать процветающей страну.

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

Кульминацией слета стало финальное испытание - «полоса мужества», где команды показали всё, чему научились. В напряженной борьбе уверенную победу одержала команда из Удомли. Серебро завоевали хозяева слета - команда Десногорска. Бронзу - команда Рославля.

Более десятка участников отличились в личных первенствах. Например, Кира Гаврюсева из Десногорска собрала целый урожай наград: лучшее время по сборке-разборке автомата, победа в испытаниях по химической защите и в метании ножей. «Я очень благодарна замечательным инструкторам, которые нас всему обучали и поддерживали на каждом этапе соревнований. Буду скучать по вечерним встречам у костра с друзьями, где мы обсуждали прошедший день, вспоминали смешные моменты, пели песни под гитару. Я уже третий раз в лагере, уезжаю с грустью, но очень надеюсь вернуться сюда уже инструктором», - отметила она.

Не менее ярко проявила себя Елизавета Кузьмина из Удомли, ставшая лучшей по тактической медицине, стрельбе. «Лагерь очень сплотил ребят из разных городов, подарил нам настоящих друзей, с которыми мы продолжим общаться, даже когда разъедемся по своим регионам. А все, чему здесь научились, пригодятся нам и в обычной жизни. Уезжать совсем не хочется - здесь каждый день был как приключение», - поделилась девушка.

Отдельно благодарственными письмами командира войсковой части по охране Смоленской АЭС отмечены Илья Волков (Нововоронеж), Елизавета Кузьмина (Удомля) и Ярослав Пушкарев (Десногорск).

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Смоленская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

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