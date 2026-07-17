На штабе по строительству Смоленской АЭС-2 обсудили контрактную стратегию под новые энергоблоки

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

Разработка и принятие этого документа - важный шаг в реализации генсхемы размещения объектов электроэнергетики, обеспечивающий высокие темпы строительства новых атомных мощностей в России.

На стройплощадке Смоленской АЭС-2 состоялся оперативный штаб заказчика Концерна «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион «Росатома») и генерального подрядчика АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» под председательством директора Смоленской АЭС Ивана Сидорова.

На встрече обсудили принципы контрактной стратегии – документа, который определяет механизмы и сроки обеспечения стройки всем необходимым оборудованием в увязке с масштабной программой сооружения новых атомных мощностей в России. В общей сложности запланирован ввод 38 энергоблоков суммарной мощностью 29,3 ГВт, включая энергоблоки №1 и 2 Смоленской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+. Президент страны поставил задачу увеличить долю выработки электроэнергии на АЭС в общем энергобалансе до 25%, сегодня она составляет около 20%.

По словам главы Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, реализация таких амбициозных планов требует системного подхода к управлению ресурсами и загрузкой производственных мощностей.

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

«Контрактная стратегия – системный ответ на вызовы дорожной карты строительства. Документ позволит зафиксировать обязательства производителей, сбалансировать загрузку заводов и гарантировать, что к моменту монтажа все компоненты будут на площадке. Важно четко понимать, кто, когда и с какой загрузкой будет производить оборудование для Смоленской АЭС-2, чтобы исключить риски срывов графиков как на нашей площадке, так и в масштабах всей отрасли», - отметил директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

На совещании была представлена контрактная стратегия поставок оборудования, формируемая в соответствии с действующими регламентами «Росатома». В частности, определены отраслевые комплектные поставщики оборудования длительного цикла изготовления (ОДЦИ). В первую очередь, это ООО «Росатом Машиностроение», специализирующееся на изготовлении и поставках высокотехнологичного оборудования для ядерного и турбинных островов атомных электростанций.

Полномочия на закупку всего спектра оборудования для Смоленской АЭС-2 получил АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»

«В 2026 году АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» планирует обеспечить контрактацию первоочередного оборудования ДЦИ, цикл изготовления которого достигает до 36 месяцев. Это оборудование ядерной паропроизводящей установки, устройство локализации расплава, шлюзы для персонала (герметичные) и др. Также требуется закупка оборудования совмещенного монтажа: трапов и трубопроводов спецканализации, датчиков системы КЗО, трубопроводных гермопроходок, закладных труб для кабельных проходок, емкостного оборудования, начало поставки которых должно быть обеспечено в 2027 году. Позднее будут проведены конкурентные процедуры закупок с привлечением заводов-изготовителей», – рассказал директор по поставкам оборудования по российским атомным проектам АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Артем Лебедев.

В настоящее время на строительно-монтажной базе сооружаются объекты, необходимые для перехода к основному периоду в марте 2027 года. Забетонированы фундаменты цеха по производству фиброопалубки, склада инертных материалов, лаборатории и бытового корпуса – объектов бетонорастворного хозяйства. Ведется устройство фундаментов и монтаж металлоконструкций арматурного хозяйства. На повестке – внутриплощадочная инфраструктура: автодороги, ограждение, освещение, противопожарный водопровод. В августе-сентябре ожидается поставка части оборудования для трансформаторной подстанции 110/10 кВ, включая распределительные устройства, системы связи и автоматизации.

Справка:

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан.

В декабре 2024 года Правительство России утвердило генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года. На горизонте до 2035 она сохранила все объекты, которые содержались в ранее действовавшем варианте документа, в том числе два энергоблока Смоленской АЭС-2. Реализованный здесь проект с реакторами ВВЭР-оптим станет базовым для серийного производства атомных станций большой мощности в России.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 11 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 33 энергоблока суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).

Смоленская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

«Росатом Машиностроение» объединяет крупнейшие энергомашиностроительные предприятия, включая производственные, проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации, предлагает полный спектр решений в области проектирования, производства и поставки оборудования для атомной и тепловой энергетики, рынка специальных сталей, нефтегазовой и других ключевых отраслей промышленности нашей страны. Компания полностью контролирует цепочку создания ключевого оборудования для ядерного острова и машинного зала – от НИОКР и выпуска рабочей документации до проектирования технологических процессов и производства. Произведенная дивизионом продукция обеспечивает работу 20% АЭС в мире, почти в 20 странах.

Холдинг «ТИТАН-2» является одной из самых крупных и динамично развивающихся строительных компаний в России. Его организации ведут сооружение объектов ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности. Являясь стратегическим партнером Госкорпорации «Росатом», холдинг ведет сооружение АЭС в России и за рубежом, включая сооружение Ленинградской АЭС-2, Курской АЭС-2, АЭС «Аккую» в Турции, АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и АЭС «Пакш-2» в Венгрии.