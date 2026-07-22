Расписание некоторых поездов в Смоленской области изменится с 22 июля

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В Смоленской области 22, 23 и с 27 по 31 июля изменится расписание некоторых пассажирских и пригородных поездов в связи с проведением капитального ремонта пути на участке Сафоново – Ярцево.

Так, корректировки внесены в расписание скоростных поездов «Ласточка» сообщением Москва – Смоленск, Москва – Минск и пассажирских поездов дальнего следования Брест – Москва, Мурманск – Смоленск. Изменится время отправления и прибытия ряда пригородных поездов, выполняющих рейсы на участках Москва – Вязьма и Вязьма – Смоленск, а также количество остановок на маршруте, некоторые электрички выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».