На стройплощадке Смоленской АЭС-2 успешно завершился первый аудит пожарной безопасности

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

Комиссия Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион «Росатома») провела целевую проверку состояния пожарной безопасности при сооружении объектов Смоленской АЭС-2. Это первый аудит на строящейся площадке, организованный в рамках планового мониторинга объектов атомной энергетики и подтверждающий системный подход отрасли к управлению рисками на всех этапах жизненного цикла АЭС.

«В качестве методической поддержки со стороны заказчика разработана памятка о выполнении требований пожарной безопасности при эксплуатации мобильных зданий, а также график совместных оперативных проверок выполнения требований безопасности на строительной площадке. Налажено регулярное взаимодействие между УКС-2, отделом пожарной безопасности станции и генеральным подрядчиком - «Концерном ТИТАН-2»: проводятся совместные обходы, при выявлении отклонений оперативно разрабатываются корректирующие мероприятия. Мы видим системную основу у этой работы, а также ответственное отношение персонала и открытость к диалогу», – отметил председатель комиссии, главный технолог департамента пожарной безопасности Концерна «Росэнергоатом» Максим Ардашев.

В качестве одного из приоритетов ближайшего периода комиссия обозначила развитие противопожарной инфраструктуры площадки – сооружение наружного противопожарного водопровода. Акцент сделан на детализированном планировании и управляемости: выполнение работ по участкам, фиксация контрольных точек готовности, а также привязка гидравлических испытаний и этапов монтажа к календарному плану. Такой подход позволит вводить системы пожаротушения последовательно, по мере готовности участков, и поддерживать устойчивый темп работ.

«Мы благодарны за независимый экспертный взгляд на нашу работу от коллег, обладающих опытом на разных строительных площадках. Такая обратная связь позволяет сверять собственные подходы с лучшими отраслевыми стандартами и выстраивать проактивную систему предупреждения любых рисков. Нам важны рекомендации, которые помогут расставить приоритеты по мере расширения стройки. Безопасность – зона общей ответственности и заказчика, и генерального подрядчика, и только совместная системная работа может гарантировать успешный выход на ключевое событие – начало бетонирования фундаментной плиты реакторного здания в марте 2027 года», - отметил Иван Сидоров.

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

В соответствии с практикой, принятой в Концерне «Росэнергоатом», такие выезды на строящиеся объекты организовываются дважды в год. Это позволяет оперативно корректировать меры защиты по мере изменения обстановки на площадке: увеличения числа персонала и видов работ.

В настоящее время на строительно-монтажной базе сооружаются объекты, необходимые для перехода к основному периоду в марте 2027 года. Забетонированы фундаменты цеха по производству фиброопалубки, склада инертных материалов, лаборатории и бытового корпуса – объектов бетонорастворного хозяйства. Ведется устройство фундаментов и монтаж металлоконструкций арматурного хозяйства. На повестке – внутриплощадочная инфраструктура: автодороги, ограждение, освещение, противопожарный водопровод. В августе-сентябре ожидается поставка части оборудования для трансформаторной подстанции 110/10 кВ, включая распределительные устройства, системы связи и автоматизации.

Как отмечал ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв, в соответствии с Генеральной схемой размещения объектов энергетики до 2042 года госкорпорации предстоит построить 38 энергоблоков на 18-ти площадках, включая атомные станции в Приморском, Хабаровском краях и в Томской области.

Справка:

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности Госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Она рассматривает культуру безопасности как неотъемлемую часть производственной деятельности организаций и как осознанное поведение работников. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, на улучшение качества жизни граждан.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 11 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 33 энергоблока суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).

Смоленская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Холдинг «ТИТАН-2» является одной из самых крупных и динамично развивающихся строительных компаний в России. Его организации ведут сооружение объектов ядерной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности. Являясь стратегическим партнером Госкорпорации «Росатом», холдинг ведет сооружение АЭС в России и за рубежом, включая сооружение Ленинградской АЭС-2, Курской АЭС-2, АЭС «Аккую» в Турции, АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и АЭС «Пакш-2» в Венгрии.