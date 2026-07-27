Движение автомобилей на переездах в городе Ярцево в Смоленской области будет ограничено с 27 по 31 июля в связи с ремонтными работами

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

С 27 по 31 июля на перегоне Ярцево – Милохово в Смоленской области будет проводиться капитальный ремонт 2 главного пути. Движение поездов будет организовано по соседнему пути в реверсивном режиме.

В зоне ремонта находится автомобильный переезд в районе улицы Халтурина города Ярцево. На время работ движение автомобилей по нему будет закрыто ежедневно с 5:00 до 19:00.

Объезд возможен через путепровод по улице 1-я Литейная, либо через переезд, расположенный в районе улицы 1-ая Деповская. Однако пропуск поездов по одному пути в оба направления потребует больше времени, что отразится на организации движения автомобилей через железную дорогу.

Московская железная дорога просит с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать свой маршрут.