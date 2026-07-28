При поддержке Смоленской АЭС в Десногорске впервые состоялся студенческий форум «МАМ, я буду атомщиком!»

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

В городе-спутнике Смоленской АЭС (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») прошел просветительский форум «МАМ, я буду атомщиком!». Его участниками стали студенты Смоленского филиала Национального исследовательского университета «МЭИ».

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

«Изначальная задумка проекта была в том, чтобы студенты опорного вуза «Росатома» примерили на себя жизнь атомщика и поняли, подходит им эта жизнь или нет, - рассказала лидер проекта Арина Мясоед. - Благодарны атомной станции за поддержку, за то, что мы совместными усилиями реализовали инициативу, выложились на 300%, и все получилось на высшем уровне. Участники форума заинтересовались заключением договоров на целевое обучение, кто-то уже запланировал переезд в Десногорск. Я счастлива, что вместе с активными студентами и Смоленской АЭС могу жить и создавать в атомном городе!»

За четыре дня будущие атомщики погрузились в профессиональную среду: посетили Смоленскую АЭС, побывали на площадке строительства новых энергоблоков, встретились с руководством станции. Кроме того, студенты записали серию просветительских роликов, развенчивающих мифы об атомной энергетике, при участии представителей молодежного движения ВАО АЭС. Также программа форума включала круглый стол со службой управления персоналом и деловую игру с организацией молодых атомщиков. Бойцы поискового отряда «Обелиск» провели для гостей квест «Дорогами Победы» на мемориальном комплексе «Курган Славы».

Ключевым этапом стала проектная работа. Три команды разработали практические инструменты, которые позволят заинтересовать школьников и студентов атомной отраслью, сделать путь от интереса до трудоустройства понятным и бесшовным, а также помогут молодым специалистам адаптироваться в коллективе.

Как неоднократно подчеркивал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, отрасли ежегодно требуются тысячи новых сотрудников, и ключевой задачей является не просто количественное пополнение кадров, а привлечение людей, готовых к решение актуальных задач и ответственных за будущее.

«Нам необходимо вырастить поколение, которому в будущем предстоит отвечать за безопасность и надежность атомной генерации страны, – отметил заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Эдуард Сеновоз. – Радует, что студенты, побывавшие на станции, показали неподдельный интерес к предприятию, свое желание стать частью команды «Росатома». Горжусь, что в Смоленском филиале МЭИ учится такая увлеченная и талантливая молодежь».

В завершение форума студенты получили памятные подарки от Смоленской АЭС и десногорской приемной Общественного совета «Росатома», а также напутствие на продолжение сотрудничества. Ребят пригласили стать «агентами влияния» в своем вузе, чтобы с их помощью сделать более глубокими и интересными встречи работодателя с потенциальными сотрудниками.

«Мы планируем создать совместные со студентами чаты и закрепить за ними наставников из организации молодых атомщиков, где можно задавать любые вопросы по конкретным направлениям деятельности станции, социальным программам, - отметил и.о. председателя организации молодых атомщиков Максим Изотов. – Информация из первых уст от работников, которые не далеко ушли по возрасту, будет полезной для студентов».

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

Справочно:

Сегодня в России реализуется целый комплекс мер, который позволяет студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества.

«Росатом» демонстрирует пример эффективной государственной стратегии по поддержке молодёжи через активное участие в формировании кадрового резерва атомной отрасли. Корпорация не только решает собственные кадровые задачи, но и способствует реализации общенациональных целей по развитию человеческого капитала. Создавая систему непрерывного образования и профессионального роста для молодых специалистов, «Росатом» обеспечивает технологический суверенитет страны и готовит профессионалов, способных обеспечить лидерство российской атомной энергетики на международной арене. Такой подход соответствует стратегическим задачам государства по воспитанию инновационной элиты и укреплению позиций России в высокотехнологичных отраслях.

Электроэнергетический дивизион «Росатома» является крупнейшим производителем низкоуглеродной электроэнергии в России. Управляющая компания дивизиона – АО «Концерн Росэнергоатом» – эксплуатирует 11 атомных станций, включая единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС). 33 энергоблока суммарной мощностью 28,5 ГВт вырабатывают уже около 19 % электроэнергии в России. Предприятия дивизиона обеспечивают полный комплекс услуг по вводу, ремонту, сервисному обслуживанию и подготовке персонала для атомных энергоблоков; нарабатывают изотопы для медицины, сельского хозяйства и микроэлектроники; в его контуре активно развиваются новые направления деятельности (развитие сети зарядной инфраструктуры для электромобилей, биогазовые станции, производство промышленных роботов и др.).

Электроэнергетический дивизион последовательно реализует шаги по переходу к «зеленой» экономике, модернизируя производства для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Вне зависимости от внешних условий, вопросы экологии и социальной сферы остаются основополагающими для устойчивого развития регионов страны.

Смоленская АЭС - филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Форум «МАМ, я буду атомщиком!» реализован в рамках конкурсного трека «Делаю» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Проект «Твой Ход» проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети». У проекта «МАМ, я буду атомщиком!» есть сообщество, можно присоединиться и узнать о нем больше: https://vk.ru/club237922376.