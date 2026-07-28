Выставка к 75-летию вокзала Смоленск открылась в КВЦ имени Тенишевых

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых начала работу выставка <Смоленские ворота: железнодорожная история в живописи>, посвящённая 75-летию вокзального комплекса на станции Смоленск.

Экспозиция стала творческим подарком городу ко Дню железнодорожника. В основе выставки - работы, созданные в начале июля во время специальноорганизованного пленэра. Его участниками стали члены Союза художниковРоссии, представители Молодёжного объединения при Смоленском отделении Союза художников, преподаватели факультета искусства и дизайна Смоленскогогосударственного университета, а также детских художественных школ региона. Художники перенесли на холсты современный облик обновлённого вокзала: запечатлели привокзальную площадь и перроны, монументальную архитектуру здания и интерьеры зала ожидания и холлов.

Отдельное место в экспозиции заняли портреты железнодорожников - тех, чьими руками ежедневно обеспечивается бесперебойное движение на магистрали. Всего в экспозиции представлено 93 работы.

Выставка <Смоленские ворота: железнодорожная история в живописи> продлится до 20 сентября 2026 года. Познакомиться с экспозицией может любой желающий - вход бесплатный.

0+