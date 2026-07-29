Капитальный ремонт пути на участке Ярцево – Сафоново начался в Смоленской области

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В Смоленской области начался капитальный ремонт пути на участке Ярцево – Сафоново. Всего здесь будет уложено 16,35 км бесстыкового пути. Это позволит обеспечить плавность хода поездов, снизить уровень шума и повысить комфорт пассажиров во время поездки.

Железнодорожники проведут полный цикл ремонтно-путевых работ: демонтаж старой рельсошпальной решетки и укладку новой, очистку и подсыпку щебеночного балласта, выправку пути, укладку длинномерных рельсовых плетей для скоростного движения. На завершающем этапе произведут постановку пути в проектное положение, используя лазерные системы в комплексе со спутниковой аппаратурой и геодезической сетью, а также сварку бесстыкового пути. Для этого подготовлены необходимые материалы и техника – 28 тыс. кубометров щебня, 21 пара рельсовых плетей длиной 800 метров каждая, а также 16,35 км рельсошпальной решетки, 11 комплексов путевых машин.

Капитальный ремонт завершится 27 августа и будет проходить в период специальных технологических «окон», в течение которых на несколько дней второй главный путь на перегоне будет закрыт для движения поездов. На период работ движение поездов будет организовано по одному пути в реверсивном режиме.

Работы будут проводиться по технологии «закрытого перегона», что позволяет достичь высокой производительности, сконцентрировать технику и людские ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки. В производстве работ будут задействованы более 150 железнодорожников.