Персонал Смоленской АЭС успешно отработал совместные действия в ходе плановой противоаварийной тренировки

Фото: Управление коммуникаций Смоленской АЭС.

На Смоленской АЭС состоялась плановая противоаварийная тренировка с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС) Концерна «Росэнергоатом». В мероприятии приняли участие персонал атомной станции, группа кризисного центра Росатома, представители территориальных органов МЧС, пожарной части №1 Специального управления ФПС №72, медико-санитарной части №135 ФМБА России, УМВД по городу Десногорску и администраций Десногорска и Ельни.

«Все поставленные задачи успешно выполнены. Проведение таких тренировок – ключевой элемент нашей работы, позволяющий отработать практические навыки защиты персонала и населения. Обеспечение безопасности - прямая ответственность атомщиков перед жителями региона и страны», – отметил в завершение учений директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

В ходе тренировки были отработаны задачи оповещения и приведения в готовность сил и средств противоаварийного реагирования в условиях нештатной ситуации, организации мер по защите персонала и населения региона расположения атомной станции, контроля состояния энергоблоков и уровня безопасности.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС

Кроме того, были выполнены мероприятия по ликвидации условного пожара, эвакуации сотрудников предприятия и оказанию медицинской помощи условно пострадавшим, включая их транспортировку и передачу медицинским работникам. На промплощадке проверена работа специализированной мобильной техники – передвижного узла связи, дизель-генераторов и насосных установок, а также локальная система оповещения, организован информационный обмен между всеми участниками учений.

«Все участники тренировки продемонстрировали слаженную работу в области противоаварийного реагирования. Особую значимость имеет эффективное взаимодействие с подразделениями МЧС, медицинскими службами, органами власти и другими организациями, участвующими в выполнении мероприятий по защите населения. Такие комплексные учения позволяют объективно оценить готовность всей системы противоаварийного реагирования и обеспечить ее дальнейшее совершенствование», - подчеркнул заместитель директора Смоленской АЭС по противоварийной готовности Сергей Кузьмин.

Энергоблоки Смоленской АЭС во время проведения тренировки работали в штатном режиме, никакого вмешательства в их работу не производилось.

По словам Генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, безопасность является ключевой ценностью Росатома, и на протяжении многих десятилетий в атомной промышленности России на первом месте стоит обеспечение ядерной безопасности, безопасности жизни и здоровья сотрудников и граждан. В отрасли всегда разработаны сценарии реагирования на любые нештатные ситуации.

Справка:

Безопасность - один из ключевых приоритетов деятельности госкорпорации «Росатом» и ее предприятий. Значительное внимание уделяется повышению культуры безопасности, внедрению современных методов охраны труда и борьбы с травматизмом, использованию информационных технологий. Электроэнергетический дивизион Росатома принимает активное участие в этой работе.

* Противоаварийные тренировки (ПАТ) проводятся регулярно на всех атомных станциях России с целью повышения безопасности АЭС, отработки правильных действий работников в нештатных ситуациях, действий по защите персонала АЭС, незадействованного в ликвидации ЧС, и населения территории расположения, проверки эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций и готовности противоаварийных формирований атомных станций.

** Группа оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС) - это структура безопасности, призванная в случае кризисной ситуации оказать помощь и поддержку действующим АЭС. В группу ОПАС входят сотрудники оперативного состава и эксперты. Они являются специалистами высочайшей квалификации, представляют 19 государственных министерств и ведомств.

Смоленская АЭС – филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.