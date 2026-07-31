Расписание 11 пригородных поездов и движение автотранспорта через переезд изменятся в Смоленской области в связи с ремонтно-путевыми работами

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Расписание 11 пригородных поездов и движение автотранспорта через переезд в городе Ярцево в Смоленской области изменятся в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Ярцево – Сафоново. Технологические «окна» назначены с 06:00 до 06:00 3-7 августа.

Обращаем внимание пассажиров, что внесены корректировки в расписание 11 пригородных поездов:

- № 6201 Сафоново – Смоленск отправится 3 августа в 5:02 (на 36 минут раньше обычного расписания) и прибудет на конечную станцию в 6:57 (на 46 минут раньше);

- № 6203 Вязьма – Смоленск будет отправляться с 3 по 6 августа в 9:59 (на 1 час 22 минуты позже обычного расписания) и прибывать на конечную станцию в 13:52 (на 1 час 39 минут позже);

- № 6205 Вязьма – Смоленск будет отправляться с 3 по 6 августа в 15:56 и прибывать в 19:13 (на 13 минуты раньше обычного расписания);

- № 6204 Смоленск – Вязьма отправится с 3 по 6 августа в 07:44 (на 26 минут раньше обычного) и прибудет в Вязьму в 11:58 (на 11 минут позже);

- № 6204 Смоленск – Вязьма отправится с 3 по 6 августа в 15:14 (на 1 час раньше обычного) и прибудет на конечную станцию в 18:53 (на 37 минут раньше);

- № 6388 Смоленск – Ельня отправится из Смоленска с 3 по 6 августа в 17:19 (на 10 минут раньше обычного);

- № 6822 Вязьма – Можайск отправится 3 августа в 08:12 и прибудет в Можайск в 10:21 (на 5 минуты позже обычного расписания);

- № 6816 Вязьма – Можайск отправится из Вязьмы с 3 по 6 августа в 17:58 (на 10 минут раньше обычного);

- № 6824 Вязьма – Можайск отправится с 3 по 6 августа в 20:31 и прибудет в Можайск в 22:46 (на 6 минуты позже обычного);

- № 6812 Вязьма – Можайск отправится из Вязьмы с 4 по 7 августа в 03:50 (на 18 минут раньше обычного, далее графиком);

- № 6994 Гагарин – Москва отправится из Гагарина с 3 по 6 августа действующим расписанием, прибудет на конечную станцию в 18:54 (на 10 минут позже);