Коронавирус в Смоленской области, последние новости на 12 ноября: карантин в школах и детских садах, рост числа больных, 250 погибших

Еще 104 заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки. Фото: pixabay.com.

Еще 104 заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области за последние сутки. Таким образом, общее число людей с Covid-19 достигло 10129 человек.

В рядах выздоровевших – 6924 – «плюс» 121 человек. Погибших 250 – еще двое скончались накануне.

Фото: Стопкоронавирус.рф.

Ранее в администрации региона состоялось совещание, на котором было озвучено, что карантин объявили в 5 детских садах, 19 школах и колледже. Всего домой отправлены 1318 человек.

Также накануне прошло награждение врачей за заслуги перед Отечеством. Награду получили 12 работников сферы.