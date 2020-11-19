«Всю жизнь испоганил, хоть есть на ком зло срывать»: смоленская прокуратура проверит условия жизни ребенка, чья мать записала гневное аудиосообщение

Прокуратура Смоленской области начала проверку условий жизни маленького ребенка из Вязьмы, мать которого записала сообщение подруге, в котором нетрезвым голосом говорит, как кроха ее достал. Фото: pixabay.com.

Прокуратура Смоленской области начала проверку условий жизни маленького ребенка из Вязьмы, мать которого записала сообщение подруге, в котором нетрезвым голосом говорит, как кроха ее достал.

- Когда у меня была угроза выкидыша, я поехала и легла в больницу… Зря это сделала, - говорит 28-летняя женщина. - Мне хоть есть на ком зло срывать. Всю жизнь, …, испоганил… Мне чужие дети дороже, чем свой.

Аудиозапись попала в интернет и заинтересовала правоохранительные органы.

Известно, что к «любительнице погулять» уже приезжала опека, но оценив условия, в которых воспитывается ребенок, не забрала малыша, но на учет семью все-такие поставили. Прокуратура проверит и обоснованность действия органов опеки.

Ранее «КП» писала, что о чудовищной трагедии, которая произошла в другом райцентре. В Сафонове 39-летняя женщина, не сумев успокоить плачущего малыша, заткнула ему рот салфетками и «лишила возможности свободно двигаться». А спустя некоторое время полугодовалый ребенок перестал подавать признаки жизни. Прибывшие врачи констатировали смерть малыша.