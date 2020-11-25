Истории смолян, которым не все равно

В Вязьме прошел праздник для людей, которые своим трудом делают родной край лучше. Фото: smolensk.er.ru.

Региональное отделение «Единой России» организовало праздник для вязьмичей, которые своим трудом делают родной край лучше. С собой «заботливый отряд» партии привез им самое необходимое.

Что человек красит место, подтверждают жители деревни Новое село в Вяземском районе.

В Вязьме прошел праздник для людей, которые своим трудом делают родной край лучше. Фото: smolensk.er.ru.

О дружной семье Михайловых знают все местные. Светлана с Виктором вырастили родных семерых детей. Несколько лет назад родители приняли под опеку Ваню, воспитанника школы-интерната. Со временем братьев и сестер стало больше: в доме появились Максим и две Насти. Ребята из одного интерната, и каждый со своими проблемами по здоровью. «Мне кажется, если есть семья, муж и жена, то должны быть дети. И хорошо, когда их много, поэтому, мы приняли серьезное решение. Готовились, прошли школу приемных родителей в Гагарине. И в этом очень много людей нас поддерживает», – рассказала многодетная мама. Светлана хлопочет по дому, следит за подсобным хозяйством вместе с отрядом надежных помощников. Глава семейства целый день на работе.

Партийцы, чтобы поддержать большую семью, привезли Михайловым подарки, в том числе планшет, который очень пригодится для дистанционного обучения.

Живет в Новом селе Людмила Мурашова. В местном Доме культуры она работает 45 лет. Много лет назад здесь часто выступала знаменитая землячка, советская актриса Людмила Касатки. Сегодня об их дружбе напоминают совместные фотографии.

«Она не забывала свою малую родину. Когда она приезжала, в клубе – полный зал народу, детей вокруг себя усаживала. Простейший, интересный, душевный человек. От нее невозможно было оторваться. Все было прекрасно в ней. И Дом культуры – это ее заслуга, она переживала за нашу молодежь», – рассказала Людмила Мурашова. Активисты проекта решили сделать сюрприз и оформили фотографии актрисы. Плакаты станут началом небольшой экспозиции в Доме культуры.

Внимание оказывается здесь и братьям нашим меньшим. В районе работает приют для собак. Его старается поддерживать Олеся Прижибельская. Брошенным животным также помогает Семья Ореховских. В помощь активистам единороссы передали необходимые корма. «Сегодня мы чествуем тех людей, которые добротой своего сердца приносят радость окружающим, проявляют заботу о тех, кто в ней нуждается», – отметил депутат Смоленской областной Думы от «Единой России» Анатолий Василевич. Он также обратился к зооактивистам: «В сентябре мы принимали закон, направленный на формирование гуманного отношения к животным. Там есть целый перечень того, что делают сегодня волонтеры, а ведь это и организация приютов, и уход за животными. Мы понимаем, какой это сложный труд. Огромное вам спасибо за то, что вы делаете».

В Вязьме прошел праздник для людей, которые своим трудом делают родной край лучше. Фото: smolensk.er.ru.

Действует в деревне волонтерский отряд, который организовали школьники. Кажется, помогать просто так – главный девиз жителей небольшой деревни. Секретарь местного отделения партии, глава Вяземского района Инна Демидова выразила слова благодарности участникам мероприятия и выразила надежду, что историй добрых дел будет больше с каждым днем.

К слову, накануне праздника волонтеры, участники поискового отряда «ШтАрм» приехали в деревню, чтобы помочь по хозяйству пожилым людям. Хороший пример заразителен: глядя на работу активистов, соседи включились в работу и начали помогать друг другу. А это одна из главных задач проекта «Единой России» «Забота».

«К сожалению, мы не можем оказать помощь всем, поэтому очень хочется, чтобы все больше и больше людей присоединялось к нашему движению, чтобы помогали сосед соседу, коллеги по работе, просто знакомые. Хочется, чтобы адресов, где требуется помощь, становилось все меньше, а адресов добрых людей, готовых прийти на помощь, все больше и больше», – подчеркнула член оргкомитета партпроекта «Забота», руководитель волонтерского штаба Вяземского района Светлана Панченкова.

Партпроект «Забота» реализуется на Смоленщине второй год. Его главная задача – помощь малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям и инвалидам, которые проживают в отдаленных от районных центров деревнях и селах. Инициатором направления стала координатор партпроекта «Связь поколений», лидер смоленских поисковиков Нина Куликовских.